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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında görev alacak VAR hakemleri açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 12:18 Güncelleme: 18.05.2025 - 12:21
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        Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki oynanacak 8 maçta VAR koltuğunda oturacak hakemler belli oldu.

        İşte günün VAR hakemleri:

        Samsunspor - Sivasspor: Jonas Hansen

        Konyaspor - Trabzonspor: Luis Godinho

        Galatasaray - Kayserispor: Özgür Yankaya

        Fenerbahçe - İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        Alanyaspor - Beşiktaş: Josef Spurny

        Antalyaspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın

        Rizespor - Göztepe: Ümit Öztürk

        Kasımpaşa - Başakşehir: Arda Kardeşler

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