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Süper Lig'de hangi averaja bakılıyor? Genel averaj mı ikili averaj mı? Üçlü averaj nedir?

Süper Lig'in 40. haftası geride kalırken Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 3-1 yenmesi ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü deplasmanında bulduğu son dakika golüyle elde ettiği 3 puan şampiyonluk yarışını da yeniden alevlendirdi. 81 puanı bulunan Beşiktaş'ı 79 puanla Fenerbahçe ve 78 puanla Galatasaray takip ediyor. Son iki maçın ardından puan tablosunda eşitliğin olması durumunda ne olacak? Süper Lig'de şampiyonluk genel averajla mı ikili averajla mı belirlenecek?

Süper Lig'de hangi averaja bakılıyor? Genel averaj mı ikili averaj mı? Üçlü averaj nedir?

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe de Ankaragücü'nü deplasmanda son dakika golüyle 2-1 yenmeyi başardı. Lider Beşiktaş 81 puanda kalırken Fenerbahçe 79, Galatasaray ise 78 puana yükseldi. 3 takımın son 2 haftada oynayacağı maçlar ve puan durumu ise şöyle:

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

Fatih Karagümrük
Göztepe (D)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Sivasspor
Kayserispor (D)

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Denizlispor (D)
Malatyaspor

Peki bu takımlar arasında sezon sonunda puan eşitliği olması durumunda hangi averaja bakılacak? İkili averaja mı, genel averaja mı?

TFF MEVZUATI

1- Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç),berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

2- “Müsabaka Statüleri”nde ve her sezon öncesinde yayımlanan “Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar”da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır:

Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

ÜÇLÜ AVERAJ

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.

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