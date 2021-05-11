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Süper Lig'de kritik gün! İşte ihtimaller

Süper Lig'de bu akşam oynanacak 41. hafta maçlarının sonuçlarına göre hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olabilir.

Süper Lig'de kritik gün! İşte ihtimaller

Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 79, üçüncü Galatasaray'ın ise 78 puanı bulunuyor.

Ligde bu akşam Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek, Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak, Galatasaray ise deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, bu müsabakaların sonuçlarına göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Siyah-beyazlı takım, maçını kazanması ve zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da puan kaybetmesi halinde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak.

Beşiktaş, bu maçta berabere kalması ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yenilmesi halinde de şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Söz konusu maçlarda bu ihtimallerin dışında alınacak sonuçlarda ise şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak.

ÜÇ TAKIM KÜME DÜŞEBİLİR

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un ardından küme düşecek diğer üç takım da bu akşam belli olabilir.

Düşme potasında bulunan Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.

FİKSTÜR

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

Gaziantep-Çaykur Rizespor (Kalyon)

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)

Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)

Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

PUAN TABLOSU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ38256786414581
2.FENERBAHÇE38247769383179
3.GALATASARAY38246873343978
4.TRABZONSPOR381813747351267
5.ATAKAŞ HATAYSPOR381791261511060
6.DEMİR GRUP SİVASSPOR38141775041959
7.AYTEMİZ ALANYASPOR381691355421357
8.GAZİANTEP381413115446855
9.FATİH KARAGÜMRÜK381412125750754
10.GÖZTEPE381312135552351
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR381212144847148
12.ÇAYKUR RİZESPOR381112154863-1545
13.HELENEX YENİ MALATYASPOR381014144749-244
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR381111164155-1444
15.KASIMPAŞA381110174354-1143
16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR39916144155-1443
17.HES KABLO KAYSERİSPOR38913163450-1640
18.MKE ANKARAGÜCÜ38108204561-1638
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR39910204166-2537
20.GENÇLERBİRLİĞİ3898213871-3335
21.YUKATEL DENİZLİSPOR38610223668-3228

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