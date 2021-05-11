Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 79, üçüncü Galatasaray'ın ise 78 puanı bulunuyor.

Ligde bu akşam Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek, Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak, Galatasaray ise deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, bu müsabakaların sonuçlarına göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Siyah-beyazlı takım, maçını kazanması ve zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da puan kaybetmesi halinde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak.

Beşiktaş, bu maçta berabere kalması ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yenilmesi halinde de şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Söz konusu maçlarda bu ihtimallerin dışında alınacak sonuçlarda ise şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak.

ÜÇ TAKIM KÜME DÜŞEBİLİR

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un ardından küme düşecek diğer üç takım da bu akşam belli olabilir.

Düşme potasında bulunan Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.

FİKSTÜR

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

Gaziantep-Çaykur Rizespor (Kalyon)

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)

Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)

Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

PUAN TABLOSU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ 38 25 6 7 86 41 45 81 2.FENERBAHÇE 38 24 7 7 69 38 31 79 3.GALATASARAY 38 24 6 8 73 34 39 78 4.TRABZONSPOR 38 18 13 7 47 35 12 67 5.ATAKAŞ HATAYSPOR 38 17 9 12 61 51 10 60 6.DEMİR GRUP SİVASSPOR 38 14 17 7 50 41 9 59 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 38 16 9 13 55 42 13 57 8.GAZİANTEP 38 14 13 11 54 46 8 55 9.FATİH KARAGÜMRÜK 38 14 12 12 57 50 7 54 10.GÖZTEPE 38 13 12 13 55 52 3 51 11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 38 12 12 14 48 47 1 48 12.ÇAYKUR RİZESPOR 38 11 12 15 48 63 -15 45 13.HELENEX YENİ MALATYASPOR 38 10 14 14 47 49 -2 44 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 38 11 11 16 41 55 -14 44 15.KASIMPAŞA 38 11 10 17 43 54 -11 43 16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 39 9 16 14 41 55 -14 43 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 38 9 13 16 34 50 -16 40 18.MKE ANKARAGÜCÜ 38 10 8 20 45 61 -16 38 19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 39 9 10 20 41 66 -25 37 20.GENÇLERBİRLİĞİ 38 9 8 21 38 71 -33 35 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 38 6 10 22 36 68 -32 28