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Süper Lig'de sezonun en golcü takımı Beşiktaş

Ligde 2020-2021 sezonunda en fazla golü şampiyon Beşiktaş, en az golü Hes Kablo Kayserispor kaydetti

Süper Lig'de sezonun en golcü takımı Beşiktaş

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun en golcü ekibi şampiyon Beşiktaş oldu.

Ligde 42 hafta süren sezonda toplam 1136 gol atılırken, bu gollerin 632'si ev sahibi, 504'ü ise deplasman takımları üretti. Toplam 142 gol penaltıdan kaydedilirken, futbolcular 36 kez meşin yuvarlağı kendi kalelerine attı.

Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş 89 kez topu filelerle buluşturarak ligin en golcü takımı oldu. Siyah-beyazlı ekibi 80 golle ikinci sıradaki Galatasaray, 72 golle de üçüncü basamaktaki Fenerbahçe takip etti.

Ligde sadece 35 kez ağları havalandıran Hes Kablo Kayserispor da en az gol takım konumunda yer aldı.

KENDİ KALESİNE 36 GOL

Süper Lig'de futbolcular, 36 kez topu kendi kalelerine attı.

Yukatel Denizlispor'dan Muhammet Özkal, MKE Ankaragücü'nden Ante Kulusic ve Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ın 2 kez kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı ligde ağlarını havalandıran diğer futbolcular şunlar:

Mame Biram Diouf, Pablo Santos, David Akintole, Jean Claude Billong, Mohammed Kamara (Atakaş Hatayspor),Fatih Aksoy, Georgios Tzavellas, Steven Roy Caulker (Aytemiz Alanyaspor),Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Javier Montero (Beşiktaş),Gökhan Akkan, Yassine Meriah (Çaykur Rizespor) Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor),Eric Lichaj (Fatih Karagümrük),Serdar Aziz (Fenerbahçe),Dever Orgill, Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor),Günay Güvenç, Junior Morais, (Gaziantep FK),Pierre Polomat (Gençlerbirligi),Oğuzhan Çapar, Zoran Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor),Adil Demirbağ, Marko Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor),Florent Hadergjonaj (Kasımpaşa),Carlos Ponck (Medipol Başakşehir),Edgar Miguel, Serkan Asan (Trabzonspor),Ertaç Özbir, Semih Kaya (Yeni Malatyaspor)

GOL KRALLIĞI

Süper Lig'de 22 kez ağları havalandıran Atakaş Hatayspor'dan Aaron Boupendza, gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Beşiktaş'tan Cyle Larin ile Atakaş Hatayspor'dan Mame Diouf 19, Helenex Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük 17 golle skorer futbolcular olarak öne çıktı.

BİR MAÇTA 4 GOL BİRDEN ATANLAR

Beşiktaş'tan Beşiktaşlı Cyle Larin iki, Atakaş Hatayspor'dan da Aaron Boupendza bir müsabakada 4 kez topu filelerle buluşturdu.

Cyle Larin, Çaykur Rizespor'u 6-0 yendikleri müsabaka ile Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ettikleri karşılaşmada dörder kez ağları havalandırdı. Aaron Boupendza da deplasmanda 6-0 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında 4 kez topu ağlara yolladı.

Aytemiz Alanyaspor'dan Davidson, Çaykur Rizespor'dan Loic Remy, Galatasaray'dan Mbaye Diagne, Younes Belhanda ve Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği'nden Bogdan Stancu ve Göztepe'den Adis Jahovic maçlarda birer kez "hat-trick" yaptı.

GOLLERİN DAĞILIMI

Süper Lig'de Galatasaray 17, Beşiktaş 15 maçta kalesini gole kapatırken, Gençlerbirliği 4, Yukatel Denizlispor 5 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 6 defa maçları gol yemeden tamamladı.

Ligde bu sezon takımların maç başına attıkları ve yedikleri gol ortalamaları ile gol yemedikleri müsabakalar şöyle:

TakımlarAYGol Yemediği maç
Atakaş Hatayspor1,551,3312
Aytemiz Alanyaspor1,451,1312
Beşiktaş2,231,115
Büyükşehir Belediye Erzurumspor1,11,76
Çaykur Rizespor1,331,739
Demir Grup Sivasspor1,351,0812
Fatih Karagümrük1,61,310
Fenerbahçe1,81,0311
Fraport TAV Antalyaspor1,031,3813
Galatasaray20,917
Gaziantep1,481,2812
Gençlerbirliği1,11,94
Göztepe1,481,488
Helenex Yeni Malatyaspor1,231,338
Hes Kablo Kayserispor0,881,312
İttifak Holding Konyaspor1,231,213
Kasımpaşa1,181,439
Medipol Başakşehir1,081,3811
MKE Ankaragücü1,151,637
Trabzonspor1,250,9314
Yukatel Denizlispor0,951,935

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