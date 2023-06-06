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Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman başlıyor? Gözler TFF'de: 2023-2024 Yaz transfer dönemi tarihleri...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu bugün ve yarın oynanacak 7 karşılaşmaya sona erecek. Galatasaray'ın 23. kez mutlu sona ulaşarak şampiyonluğunu ilan ettiği sezonda; Türkiye Kupası şampiyonu, Avrupa'ya gidecek takımlar ve küme düşecek son iki takım da belli olmak üzere. İşte, futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni sezon öncesi transfer dönemi ile ilgili ilk bilgiler...

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  • Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman ve hangi tarihte başlıyor? Gözler TFF'de: 2023-2024 Yaz transfer dönemi tarihleri...

    Futbolda sezonun sonuna gelinde ve gözler transfer dönemi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ye çevrildi. Yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlayan takımlar, sezon öncesi kampına yeni oyuncularını yetiştirmeye çalışacak. İşte, 2023-2024 yaz transfer dönemi ile ilgili ilk ayrıntılar...
  • Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman ve hangi tarihte başlıyor? Gözler TFF'de: 2023-2024 Yaz transfer dönemi tarihleri...

    2023-2024 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonun yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı.

    2022-2023 futbol sezonunda yaz transfer ve tescil dönemi; 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermişti. Dolayısıyla bu sezon da Haziran ikinci yarısıyla transfer döneminin başlaması bekleniyor.
  • Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman ve hangi tarihte başlıyor? Gözler TFF'de: 2023-2024 Yaz transfer dönemi tarihleri...

    SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TFF AÇIKLADI!

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.

    Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

    Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Türkiye Futbol Federasyonu
  • Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman ve hangi tarihte başlıyor? Gözler TFF'de: 2023-2024 Yaz transfer dönemi tarihleri...

    Süper Lig'de yapılan tüm transferleri HTSpor'da bulabileceksiniz.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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