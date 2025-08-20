Habertürk
        Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Blaz Kramer, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Akhdoud'a kiralandı.

        Giriş: 20.08.2025 - 20:55 Güncelleme: 20.08.2025 - 20:55
        Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti!
        Konyaspor, Slovenyalı forvet oyuncusu Blaz Kramer'in Suudi Arabistan ekibi Al-Akhdoud'a kiralandığını açıkladı.

        Konyaspor'dan yapılan açıklamaya göre transfer kiralık olarak gerçekleştirildi.

        Konyaspor'un yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

        "Futbolcumuz Blaz Kramer'in 2025 - 2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Akhdoud Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

        Kramer'e Al-Akhdoud Kulübü'nde başarılar dileriz."

        Konyaspor'da geçirdiği tek sezonda 34 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 12 gol, 3 asist kaydetti.

