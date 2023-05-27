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Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor kupasına kavuştu

Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, kupasına kavuştu.

Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor kupasına kavuştu
AA

Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, kupasına kavuştu.

Çaykur Didi Stadyumu'nda düzenlenen kupa töreninde taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Törene, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile futbolcular katıldı.

Büyükekşi, törende yaptığı konuşmada, Çaykur Rizespor'u tebrik ederek, "Süper Lig'e yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı'mızı, yönetim kurulu üyelerini, teknik ekip ve futbolcuları tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Süper Lig'e renk katar, güzellik getirirsiniz." dedi.

Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, hedeflere birer birer ulaşmak için yola çıktıklarını vurgulayarak, "Yağmur çamur demeden sezon başından bugüne birlikte yürüdüğümüz taraftarlarımıza, teknik ekip ve futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Zor bir mücadele verdik. Bu mücadeleyi verirken; dürüst, ilkeli, sportmence davranmak vazgeçilmez şiarımız oldu. Bu ilkelerden hiç kopmadık, hiç kopmayacağız." diye konuştu.

Yapıcı eleştirinin geliştirici olduğuna değinen Turgut, "Gelen eleştirilere açık olduk. Rize ile bir bütün olarak bu zorlu yolu birlikte aştık. Bizim en büyük değerimiz; taraftarımız ve Rize halkı. Rizespor'da alınan görevin büyük sorumluluk olduğunu bir süre bile unutmadan çalışmaya devam ediyoruz. Rizespor'a hizmet etmenin onuru ve gururu tarif edilmez." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kupa, takım kaptanları Alper Potuk ve Emirhan Topçu'ya takdim edildi.

Kutlama programında çeşitli sanatçılar konser verdi.

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