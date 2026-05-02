Amedspor, 38. ve son hafta maçında konuk olduğu Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak adını Süper Lig'e yazdırmayı başardı. Puanını 74'e yükselten Amedspor, en yakın rakibi Esenler Erokspor'un ikili averaja geride bırakıp ligi ikinci sırada tamamlayarak mutlu sona ulaştı. Peki, Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Lige yükselen 3. takım kim olacak? İşte detaylar...