        Haberler Bilgi Spor Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu! Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Lige yükselen 3. takım kim olacak?

        Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu! Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi, play off maçları ne zaman?

        Amedspor, 1. Lig'in son haftasında Iğdır FK ile 3-3 berabere kalmasına rağmen en yakın rakibi Esenler Erokspor'un puan kaybetmesi sonucu Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Diyarbakır ekibi bu sonuçla tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Süper Lig'e yükselen ikinci takımın belli olmasının ardından, "Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Lige yükselen 3. takım kim olacak?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Süper Lig'e yükselen takımlar...

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 19:43
        Amedspor, 38. ve son hafta maçında konuk olduğu Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak adını Süper Lig'e yazdırmayı başardı. Puanını 74'e yükselten Amedspor, en yakın rakibi Esenler Erokspor'un ikili averaja geride bırakıp ligi ikinci sırada tamamlayarak mutlu sona ulaştı. Peki, Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Lige yükselen 3. takım kim olacak? İşte detaylar...

        AMEDSPOR TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE

        Amedspor, 1. Lig'in son haftasında Iğdır FK ile 3-3 berabere kalmasına rağmen en yakın rakibi Esenler Erokspor'un puan kaybetmesi sonucu Süper Lig'e yükseldi. Diyarbakır ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

        SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

        TFF 1. Lig'de Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım Amed Sportif Faaliyetler oldu.

        PLAY OFF EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

        Play-off'taki Çorum FK - Keçiörengücü ve Bodrum FK - Pendikspor maçları sonrası turu geçen takımlar finale çıkma mücadelesi verecek. Finale çıkan takım ise Süper Lig bileti için Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de play-off maçlarının ilk turu 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. 1

        PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

        Lig play-of'ta 2. turun ilK maçları 11 Mayıs'ta, ikinci maçlar ise 15 Mayıs'ta yapılacak.

        Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final ise 22 Mayıs'ta oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
