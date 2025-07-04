Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? Ligler ne zaman başlayacak?
Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstür çekimi için geri sayım başladı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek fikstür çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un aralarında oynayacağı derbi haftaları belli olacak. Peki, "Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? Ligler ne zaman başlayacak?" İşte 2025-2026 Süper Lig fikstürünün çekileceği tarih...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), canlı yayında gerçekleştireceği fikstür çekiminin ardından 18 takımın mücadele edeceği lig maçlarında, hafta hafta lig programı belli olacak. Bu kapsamda futbolseverler Süper Lig fikstür çekimi ve liglerin başlayacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? 2025 - 2026 Süper Lig ne zaman başlayacak?" İşte Süper Lig'in başlayacağı tarih...
SÜPER LİG 2025-2026 FİKSTÜR ÇEKİMİ
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak. Kura çekiminin yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.