Süper Lig güncel puan durumu: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

Süper Lig puan durumu ve 12. hafta maç sonuçları belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının sona ermesiyle birlikte son puan durumu da araştırılan konular arasında yer buldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl? İşte Süper Lig 12. hafta maç sonuçlarına göre puan tablosu...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU

1. Galatasaray - 31

2. Fenerbahçe - 26

3. Samsunspor - 25

4. Eyüpspor - 22

5. Beşiktaş - 21

6. Göztepe - 28

7. Sivasspor - 17

8. Başakşehir - 16