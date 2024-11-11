Süper Lig güncel puan durumu: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının tamamlanmasıyla gözler güncel puan durumuna çevrildi. Galatasaray evinde Samsunspor'u 3-2 yenerken Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0'lık skorla geçti. Beşiktaş ise Başakşehir deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Süper Lig puan tablosu yeniden şekillenmiş oldu. İşte, Süper Lig 2024-2025 sezonu güncel puan sıralaması...
Süper Lig puan durumu ve 12. hafta maç sonuçları belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının sona ermesiyle birlikte son puan durumu da araştırılan konular arasında yer buldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl? İşte Süper Lig 12. hafta maç sonuçlarına göre puan tablosu...
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU
1. Galatasaray - 31
2. Fenerbahçe - 26
3. Samsunspor - 25
4. Eyüpspor - 22
5. Beşiktaş - 21
6. Göztepe - 28
7. Sivasspor - 17
8. Başakşehir - 16
9. Kasımpaşa - 14
10. Konyaspor - 14
11. Antalyaspor - 14
12. Rizespor - 13
13. Trabzonspor - 12
14. Gaziantep FK - 12
15. Kayserispor - 12
16. Bodrumspor - 11
17. Alanyaspor - 10
18. Hatayspor - 6
19. Adana Demirspor - 2