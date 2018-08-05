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Süper Lig hakemlerinin en tecrübelisi Cüneyt Çakır

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda düdük çalacak hakemler arasında en tecrübelisi Cüneyt Çakır. Geride kalan sezonda 22 olan Süper Lig hakem sayısı 25'e çıkartılırken, Tugay Kaan Numanoğlu kariyerinde ilk kez en üst seviyedeki ligde maç yönetme imkanı bulacak

05 Ağustos 2018 Pazar, 11:29:48 | Güncelleme:

Süper Lig'deki 18. sezonuna başlayacak Çakır, 298 müsabakada görev yaparak, üst seviyedeki aktif meslektaşları arasında en çok maça çıkan isim oldu.

Cüneyt Çakır'ı 15'er sezonda 289 karşılaşmayı yöneten Fırat Aydınus ile 237 mücadelede düdük çalan Bülent Yıldırım izledi.

SAYI 25'E ÇIKARILDI

Süper Lig'de geride kalan sezon 22 olan hakem sayısı, yeni sezon için 25'e çıkarıldı. Geçen sezonki 22 kişilik hakem kadrosunda değişiklik yapılmazken, Zorbay Küçük, Tugay Kaan Numanoğlu ve Abdülkadir Bitigen mevcut listeye ilave edildi. Bu hakemlerden Tugay Kaan Numanoğlu, kariyerinde ilk kez Süper Lig'de maç yönetme imkanı bulacak.

EN ÇOK HAKEM İSTANBUL'DAN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen 25 kişilik 2018-2019 futbol sezonu Süper Lig hakemleri listesinde en çok İstanbul bölgesinden hakem yer aldı. Toplam 14 bölgeden hakemlerin bulunduğu listeye, İstanbul'dan 7, başkent Ankara'dan 4, İzmir'den ise 3 isim girdi.

Süper Lig'de Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Manisa ve Trabzon bölgelerinden ise birer hakem görev yapacak.

FIFA KOKARTLI HAKEMLER

Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'sinin FIFA kokartı bulunuyor. Türkiye'nin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır'ın yanı sıra, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler, FIFA kokartlı hakemler olarak ligde maç yönetecek.

EN GENÇ VE EN YAŞLI HAKEMLER

Süper Lig'de bu sezon görev yapacak hakemler içinde en genci Zorbay Küçük olacak. Bu sezon Süper Lig hakemleri klasmanına yükselen 26 yaşındaki Küçük, daha önce ligde sadece bir maç yönetti. Süper Lig hakemliğinde 16. sezonuna girecek 46 yaşındaki Bülent Yıldırım ise düdük çalacak hakemler arasında en yaşlısı olarak ön plana çıkıyor.

HAKEMLER

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda görev yapacak hakemler şunlar:

Hakem Yaş Bölgesi Mesleği
Cüneyt Çakır 41 İstanbul İşletmeci
Fırat Aydınus 44 İstanbul Mühendis
Bülent Yıldırım 46 Ankara Yöneticilik
Hüseyin Göçek 41 İstanbul Yöneticilik
Halis Özkahya 38 İzmir Öğretmen
Barış Şimşek 42 Trabzon Mühendis
Özgür Yankaya 40 Edirne Öğretmen
Mete Kalkavan 39 İstanbul Mühendis
Serkan Çınar 42 İstanbul Eğitimci
Ali Palabıyık 36 Ankara İletişim-Telekom
Suat Arslanboğa 40 Eskişehir Eğitimci
Koray Gençerler 40 Manisa Ticaret
Alper Ulusoy 36 İzmir Mühendis
Halil Umut Meler 31 İzmir Yöneticilik
Yaşar Kemal Uğurlu 37 Ankara Sigortacı
Volkan Bayarslan 40 İstanbul Mühendis
Ümit Öztürk 34 Denizli Mühendis
Arda Kardeşler 30 Bursa Mühendis
Serkan Tokat 37 Ankara Öğretmen
Mustafa Öğretmenoğlu 40 Antalya Muhasebe
Bahattin Şimşek 30 Aydın İşletmeci
Ali Şansalan 30 Çanakkale Serbest
Tugay Kaan Numanoğlu 33 İstanbul Yöneticilik
Abdulkadir Bitigen 35 Kayseri Diş Hekimi
Zorbay Küçük 26 Adana Serbest

 

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