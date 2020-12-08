Süper Lig'in 11. haftası dün oynanan Trabzonspor-Sivasspor maçıyla tamamlanırken Alanyaspor bir maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü. Oynadıkları maçları kazanan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise zirve takibini devam ettirdi.
Haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek 23 puanda kaldı. Bir maçı eksik olan Akdeniz temsilcisi, averajla liderlik koltuğunu korudu.
Zirvenin yakın takipçileri Galatasaray ile Fenerbahçe, haftayı üçer puanla kapattı ve 23'er puana ulaştı. Bir maçı eksik olan Beşiktaş da haftayı kayıpsız geçerek 19 puanla zirve yarışını devam ettirdi.
10 MAÇTA 23 GOL ATILDI
Süper Lig'in 11. haftasında 10 maçta da gol olurken bu karşılaşmalarda toplam 23 gol atıldı. Geçen haftadaki maç başına 3 gol ortalaması bu hafta 2,3 gole geriledi. Üç maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken 6 karşılaşmadan galip ayrılan taraf ev sahibi ekipler oldu.
Beşiktaş, Gençlerbirliği, Konyaspor, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor rakiplerini puansız gönderirken sahadan 3 puanla ayrılan tek deplasman takımı ise Fenerbahçe oldu.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|10
|7
|2
|1
|20
|5
|15
|23
|2.GALATASARAY
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|12
|23
|3.FENERBAHÇE
|11
|7
|2
|2
|22
|13
|9
|23
|4.BEŞİKTAŞ
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|3
|19
|5.FATİH KARAGÜMRÜK
|11
|4
|5
|2
|19
|12
|7
|17
|6.GÖZTEPE
|10
|3
|6
|1
|16
|10
|6
|15
|7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|10
|4
|3
|3
|12
|7
|5
|15
|8.GAZİANTEP FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|2
|15
|9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|1
|15
|10.KASIMPAŞA
|11
|4
|3
|4
|13
|13
|0
|15
|11.YENİ MALATYASPOR
|10
|3
|4
|3
|11
|13
|-2
|13
|12.TRABZONSPOR
|11
|3
|4
|4
|13
|16
|-3
|13
|13.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|13
|14.ÇAYKUR RİZESPOR
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|15.ATAKAŞ HATAYSPOR
|8
|3
|3
|2
|7
|12
|-5
|12
|16.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|-3
|10
|17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|10
|2
|3
|5
|11
|17
|-6
|9
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|10
|2
|3
|5
|6
|12
|-6
|9
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
|20.YUKATEL DENİZLİSPOR
|10
|1
|3
|6
|8
|18
|-10
|6
|21.MKE ANKARAGÜCÜ
|9
|0
|2
|7
|7
|16
|-9
|2
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