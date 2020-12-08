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Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda sadece Fenerbahçe kazandı

Süper Lig'in 11. haftası geride kalırken Üç Büyükler haftayı kayıpsız atlattı, 10 maçta 23 gol atıldı. 6 maçı ev sahibi ekipler kazanırken dış sahadan 3 puanla ayrılan tek ekip Fenerbahçe oldu

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda sadece Fenerbahçe kazandı

Süper Lig'in 11. haftası dün oynanan Trabzonspor-Sivasspor maçıyla tamamlanırken Alanyaspor bir maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü. Oynadıkları maçları kazanan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise zirve takibini devam ettirdi.

Haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek 23 puanda kaldı. Bir maçı eksik olan Akdeniz temsilcisi, averajla liderlik koltuğunu korudu.

Zirvenin yakın takipçileri Galatasaray ile Fenerbahçe, haftayı üçer puanla kapattı ve 23'er puana ulaştı. Bir maçı eksik olan Beşiktaş da haftayı kayıpsız geçerek 19 puanla zirve yarışını devam ettirdi.

10 MAÇTA 23 GOL ATILDI

Süper Lig'in 11. haftasında 10 maçta da gol olurken bu karşılaşmalarda toplam 23 gol atıldı. Geçen haftadaki maç başına 3 gol ortalaması bu hafta 2,3 gole geriledi. Üç maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken 6 karşılaşmadan galip ayrılan taraf ev sahibi ekipler oldu.

Beşiktaş, Gençlerbirliği, Konyaspor, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor rakiplerini puansız gönderirken sahadan 3 puanla ayrılan tek deplasman takımı ise Fenerbahçe oldu.

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR107212051523
2.GALATASARAY117221971223
3.FENERBAHÇE117222213923
4.BEŞİKTAŞ106132017319
5.FATİH KARAGÜMRÜK114521912717
6.GÖZTEPE103611610615
7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR10433127515
8.GAZİANTEP FK103611513215
9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR114341716115
10.KASIMPAŞA114341313015
11.YENİ MALATYASPOR103431113-213
12.TRABZONSPOR113441316-313
13.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR113441216-413
14.ÇAYKUR RİZESPOR103341316-312
15.ATAKAŞ HATAYSPOR8332712-512
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR10244912-310
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR102351117-69
18.HES KABLO KAYSERİSPOR10235612-69
19.GENÇLERBİRLİĞİ10226817-98
20.YUKATEL DENİZLİSPOR10136818-106
21.MKE ANKARAGÜCÜ9027716-92

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