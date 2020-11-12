Akdeniz temsilcisi, 5. sezonunu geçirdiği ligin bu sezon şu ana kadar namağlup tek takımı, en fazla gol atan 2 takımından biri ve en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
8 haftası geride kalan organizasyonda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde 7 müsabakaya çıkan Alanyaspor, 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde edip, 17 puan toplarken, aynı puandaki Fenerbahçe'nin averajla önünde zirvede yer aldı.
Çıktığı müsabakalarda rakip fileleri 16 kez havalandıran Aytemiz Alanyaspor, 8 karşılaşma oynayan Fatih Karagümrük ile birlikte ligin en skorer iki takımından biri olurken, maç başına 2,28'lik gol ortalamayla bu alanda da zirveye oturdu.
Akdeniz ekibi, son 5 sezondur yer aldığı Süper Lig'de kulüp tarihinin en gollü başlangıcına imza attı.
SAVUNMADA DA ZİRVEDE
Skorer futboluyla ön plana çıkan Alanyaspor, savunmasıyla da ligin zirvesinde.
Turuncu-yeşilliler, geride kalan 7 maçında rakiplerine sadece 3 kez skor şansı tanıyarak ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı.
Alanyaspor'un Süper Lig'de ilk 7 maçlar itibarıyla 5 sezonluk performansı şöyle:
|Sezon
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|Sıra
|2016-2017
|2
|2
|3
|9
|14
|8
|11.
|2017-2018
|3
|1
|3
|15
|15
|10
|8.
|2018-2019
|4
|0
|3
|6
|11
|12
|7.
|2019-2020
|4
|2
|1
|13
|8
|14
|1.
|2020-2021
|5
|2
|0
|16
|3
|17
|1.
YENİ TRANSFERLERİN KATKISI YÜKSEK
Akdeniz ekibinde 2020-2021 sezonu başında takıma katılan oyuncular, önemli katkı sundu.
Takıma kısa sürede uyum sağlayan yeni transferlerden Davidson da Luz Pereira 6, Adam Bareiro 3, Khouma Babacar 2, François Moubandje 1 gol kaydetti.
Alanyaspor'un diğer gollerine Steven Caulker (2),Anastasios Bakasetas (1) ve Mustafa Pektemek (1) imza attı.
ERTELENEN GÖZTEPE MAÇINDAN ÖNCE 3 ZORLU MÜCADELE
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Antalya'nın bir başka takımı Fraport TAV Antalyaspor'a 22 Kasım Pazar günü konuk olacak.
Turuncu-yeşilliler, Akdeniz derbisinin ardından ligin 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.
Ligin 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Akdeniz ekibi, İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen 7. hafta müsabakasında ise Göztepe ile 9 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
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