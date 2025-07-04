Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025 - 2026 sezonu liglerin başlayacağı tarih
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen fikstür çekiminin ardından, gözler liglerin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" 2025-2026 Süper Lig'in başlayacağı tarih...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunun fikstür çekimini 4 Temmuz Cuma günü gerçekleştirdi. Böylece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un aralarında oynayacağı derbi maçlarının haftaları belli oldu. Hafta hafta lig fikstürünün netleşmesinin ardından, Süper Lig'in başlayacağı tarih futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025 - 2026 ligler hangi tarihte başlayacak?" İşte detaylar...
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.
İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.
Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:
ikas Eyüpspor-Konyaspor
Antalyaspor-Kasımpaşa
Trabzonspor-Kocaelispor
Samsunspor-Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir
Gaziantep FK-Galatasaray
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor
Çaykur Rizespor-Göztepe
Kayserispor-Beşiktaş