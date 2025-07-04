Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunun fikstür çekimini 4 Temmuz Cuma günü gerçekleştirdi. Böylece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un aralarında oynayacağı derbi maçlarının haftaları belli oldu. Hafta hafta lig fikstürünün netleşmesinin ardından, Süper Lig'in başlayacağı tarih futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025 - 2026 ligler hangi tarihte başlayacak?" İşte detaylar...