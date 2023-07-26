Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte TFF ile 2023-2024 ilk hafta lig fikstürü!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 sezonu Süper Lig'in başlayacağı tarihi açıkladı. Süper Lig fikstürünün çekilmesinin ardından, ilk hafta ve derbi maçlarının oynanacağı tarih belli oldu. Yaşanan bu gelişme, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" sorusunu gündeme getirdi. İşte TFF ile 2023-2024 Süper Lig'in başlayacağı tarih ve ilk hafta lig fikstürü...
Süper Lig'de ilk düdüğün çalacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Geçtiğimiz günlerde çekilen kura çekiminin ardından hafta hafta lig fikstürü de belli oldu. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" İşte TFF ile Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih...
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.
SÜPER LİG’DE İLK HAFTA
Kayserispor - Galatasaray
Pendikspor - Hatayspor
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
Alanyaspor - Başakşehir