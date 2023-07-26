Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte TFF ile 2023-2024 lig fikstürü! - Futbol Haberleri

Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte TFF ile 2023-2024 lig fikstürü! - Futbol Haberleri

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Süper Lig'de ilk düdüğün çalacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Geçtiğimiz günlerde çekilen kura çekiminin ardından hafta hafta lig fikstürü de belli oldu. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" İşte TFF ile Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih...