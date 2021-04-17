Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 35. hafta bugün oynanan 4 maçla sürdü. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 35. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...

SÜPER LİG 35. HAFTA MAÇLARI

16 NİSAN CUMA

16:00 Gençlerbirliği 2-3 Sivasspor

16:00 Konyaspor 0-0 Kayserispor

19:00 Antalyaspor 2-3 Çaykur Rizespor

19:00 Beşiktaş 2-2 MKE Ankaragücü

17 NİSAN CUMARTESİ



13:30 Denizlispor 2-3 BB Erzurumspor

16:00 Trabzonspor 1-1 Hatayspor

16:00 Yeni Malatyaspor 1-0 Alanyaspor

19:00 Göztepe 1-3 Galatasaray

18 NİSAN PAZAR

16:00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

19:00 Başakşehir FK-Fenerbahçe

SÜPER LİG 35. HAFTA PUAN DURUMU (16 NİSAN)