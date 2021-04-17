Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 35. hafta bugün oynanan 4 maçla sürdü. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 35. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...
SÜPER LİG 35. HAFTA MAÇLARI
16 NİSAN CUMA
16:00 Gençlerbirliği 2-3 Sivasspor
16:00 Konyaspor 0-0 Kayserispor
19:00 Antalyaspor 2-3 Çaykur Rizespor
19:00 Beşiktaş 2-2 MKE Ankaragücü
17 NİSAN CUMARTESİ
13:30 Denizlispor 2-3 BB Erzurumspor
16:00 Trabzonspor 1-1 Hatayspor
16:00 Yeni Malatyaspor 1-0 Alanyaspor
19:00 Göztepe 1-3 Galatasaray
18 NİSAN PAZAR
16:00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
19:00 Başakşehir FK-Fenerbahçe
SÜPER LİG 35. HAFTA PUAN DURUMU (16 NİSAN)
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