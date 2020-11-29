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Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 10. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 10. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün akşam oynanan karşılaşmada Galatasaray deplasmanda Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Bu akşam ise derbi maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte, Spor Toto Süper Lig 10. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 10. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 10. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 10. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR86201831520
2.GALATASARAY A.Ş.10622167920
3.FENERBAHÇE A.Ş.9621179820
4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.103611513215
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK104241615114
6.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.93421711613
7.BEŞİKTAŞ A.Ş.84131314-113
8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR8332106412
9.KASIMPAŞA A.Ş.93331110112
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.93331214-212
11.YENİ MALATYASPOR93331012-212
12.ATAKAŞ HATAYSPOR733179-212
13.TRABZONSPOR A.Ş.103341215-312
14.GÖZTEPE A.Ş.8251149511
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR8233810-29
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR9234914-59
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR8224913-48
18.HES KABLO KAYSERİSPOR8215511-67
19.YUKATEL DENİZLİSPOR9135816-86
20.GENÇLERBİRLİĞİ8125614-85
21.MKE ANKARAGÜCÜ8026715-82

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

27.11.202019:30MKE ANKARAGÜCÜ0 - 1TRABZONSPOR A.Ş.

28.11.202013:30GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2 - 2YENİ MALATYASPOR

28.11.202016:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK3 - 3YUKATEL DENİZLİSPOR

28.11.202019:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.0 - 4GALATASARAY A.Ş.

29.11.202013:30BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

29.11.202016:00AYTEMİZ ALANYASPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

29.11.202016:00KASIMPAŞA A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ

29.11.202019:00FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş.

30.11.202019:30DEMİR GRUP SİVASSPOR-GÖZTEPE A.Ş.

30.11.202019:30HES KABLO KAYSERİSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
ATAKAŞ HATAYSPOR

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