Spor Toto Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de günün son maçında Beşiktaş evinde lider Sivasspor'u konuk ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 18. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|17
|11
|4
|2
|35
|16
|19
|37
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|18
|10
|6
|2
|36
|18
|18
|36
|3.TRABZONSPOR A.Ş.
|18
|10
|5
|3
|41
|19
|22
|35
|4.FENERBAHÇE A.Ş.
|18
|10
|4
|4
|36
|21
|15
|34
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|18
|9
|5
|4
|36
|17
|19
|32
|6.GALATASARAY A.Ş.
|18
|8
|6
|4
|25
|16
|9
|30
|7.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|17
|9
|3
|5
|27
|22
|5
|30
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|18
|7
|5
|6
|22
|20
|2
|26
|9.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|18
|6
|6
|6
|33
|26
|7
|24
|10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|18
|6
|6
|6
|26
|30
|-4
|24
|11.YUKATEL DENİZLİSPOR
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|17
|6
|2
|9
|17
|27
|-10
|20
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|4
|6
|7
|28
|32
|-4
|18
|14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|18
|4
|6
|8
|16
|24
|-8
|18
|15.KASIMPAŞA A.Ş.
|18
|4
|3
|11
|26
|40
|-14
|15
|16.ANTALYASPOR A.Ş.
|18
|3
|5
|10
|15
|36
|-21
|14
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|18
|2
|6
|10
|15
|35
|-20
|12
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|18
|2
|4
|12
|17
|47
|-30
|10
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ
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