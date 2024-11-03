Süper Lig puan durumu: Süper Lig'de haftanın maç sonuçları
Süper Lig'de 11. hafta, şampiyonluk mücadelesini doğrudan etkileyen bir karşılaşmayla futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Trabzonspor'un ev sahipliğinde Fenerbahçe ile oynanan zorlu mücadele, nefes kesen bir rekabete sahne oldu. Kritik maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı. Maç sonrasında ligde oluşan puan durumu taraftarlar arasında geniş yankı uyandırırken, ligin kalan haftalarına dair beklentiler de yükselmeye başladı. İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig puan durumu, fikstür ve güncel sonuçlar…
Süper Lig’de 11. hafta maçları futbol tutkunlarını ekran başına kilitledi. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan zorlu mücadele oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte, puan durumu yeniden şekillenirken, zirve yarışı iyice kızıştı. Futbolseverler, ligdeki son durumu ve 11. hafta maç sonuçlarını merakla takip ediyor. İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig güncel puan durumu ve haftanın öne çıkan skorları…
SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
1 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK 2-1 Göztepe
2 Kasım Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor 2-1 Çaykur Rizespor
16.00 Bellona Kayserispor 0-0 Adana Demirspor
19.00 Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa
3 Kasım Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor 3-2 RAMS Başakşehir
16.00 ikas Eyüpspor 2-0 Atakaş Hatayspor
16.00 Sipay Bodrum FK 0-0 Corendon Alanyaspor
19.00 Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe
11. HAFTA SÜPER LİG PUAN DURUMU