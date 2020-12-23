Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onüçüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|13
|8
|2
|3
|22
|8
|14
|26
|2.GALATASARAY A.Ş.
|13
|8
|2
|3
|23
|10
|13
|26
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|13
|7
|2
|4
|23
|19
|4
|23
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|12
|7
|1
|4
|25
|19
|6
|22
|5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|12
|5
|6
|1
|20
|15
|5
|21
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|-2
|21
|7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|6
|20
|8.TRABZONSPOR A.Ş.
|14
|5
|5
|4
|16
|17
|-1
|20
|9.YENİ MALATYASPOR
|12
|5
|4
|3
|16
|13
|3
|19
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|14
|4
|6
|4
|20
|17
|3
|18
|11.KASIMPAŞA A.Ş.
|13
|5
|3
|5
|16
|17
|-1
|18
|12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|13
|4
|5
|4
|14
|16
|-2
|17
|13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|12
|4
|3
|5
|15
|12
|3
|15
|14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|0
|15
|15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|-3
|15
|16.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|12
|3
|5
|4
|10
|12
|-2
|14
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|12
|3
|3
|6
|10
|18
|-8
|12
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|12
|2
|4
|6
|6
|14
|-8
|10
|19.MKE ANKARAGÜCÜ
|12
|2
|3
|7
|14
|20
|-6
|9
|20.YUKATEL DENİZLİSPOR
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|-10
|9
|21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|13
|2
|3
|8
|11
|25
|-14
|9
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|22.12.202016:00
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|0 - 1
|TRABZONSPOR A.Ş.
|22.12.202019:00
|GALATASARAY A.Ş.
|3 - 1
|GÖZTEPE A.Ş.
|23.12.202016:00
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|23.12.202016:00
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|YENİ MALATYASPOR
|23.12.202019:00
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|23.12.202019:00
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|24.12.202016:00
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|GENÇLERBİRLİĞİ
|24.12.202016:00
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|-
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|24.12.202019:00
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|24.12.202019:00
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Haftayı bay geçen takım
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
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