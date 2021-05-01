Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 39. hafta bugün oynanan tek maçla başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 39. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...
SÜPER LİG 39. HAFTA FİKSTÜRÜ
1 MAYIS CUMARTESİ
20.30 Beşiktaş 7-0 Hatayspor
2 MAYIS PAZAR
16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük
16.00 Antalyaspor-Göztepe
16.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor
20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray
3 MAYIS PAZARTESİ
16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Kayserispor
16.00 Başakşehir FK-MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK-Sivasspor
20.30 Fenerbahçe-BB Erzurumspor
SÜPER LİG 38. HAFTA PUAN DURUMU (29 NİSAN)
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