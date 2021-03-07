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Süper Lig puan durumu 7 Mart 2021! Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 29. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün akşam oynanan maçta Beşiktaş evinde Gazişehir Gaziantep'i 2-1 yenerek liderliğe yükseldi. Bugün ise Galatasaray Türk Telekom Arena'da Sivasspor'u konuk edecek. İşte, Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 7 Mart 2021! Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 29. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.27193559273260
2.GALATASARAY A.Ş.27183653213257
3.FENERBAHÇE A.Ş.27174649282155
4.TRABZONSPOR A.Ş.2715663426851
5.ATAKAŞ HATAYSPOR27137747321546
6.AYTEMİZ ALANYASPOR27127841271443
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.28111074032843
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.2811894337641
9.GÖZTEPE A.Ş.279993732536
10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2771462530-535
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR2671272930-133
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2688103331232
13.YENİ MALATYASPOR28710113539-431
14.KASIMPAŞA A.Ş.2785143043-1329
15.HES KABLO KAYSERİSPOR2677121931-1228
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.27610113144-1328
17.MKE ANKARAGÜCÜ2775153145-1426
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2768132945-1626
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2768132643-1726
20.YUKATEL DENİZLİSPOR2766152648-2224
21.GENÇLERBİRLİĞİ2656152248-2621

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

06.03.202116:00YUKATEL DENİZLİSPOR3 - 2YENİ MALATYASPOR

06.03.202119:00BEŞİKTAŞ A.Ş.2 - 1GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

07.03.202113:30FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.0 - 1MKE ANKARAGÜCÜ

07.03.202116:00ATAKAŞ HATAYSPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR

07.03.202116:00GENÇLERBİRLİĞİ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

07.03.202119:00GALATASARAY A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR

08.03.202116:00TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR

08.03.202116:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş.

08.03.202119:00GÖZTEPE A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

08.03.202119:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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