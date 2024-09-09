Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi: 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman sona eriyor?
Avrupa'da transfer sezonu 30 Ağustos Cuma günü sona erdi. Transferlerin bitimiyle Avrupa'da mücadele edecek takımlarımız UEFA'ya kadro bildirimi yaptı. Öte yandan futbolseverler Süper Lig transfer sezonunun bitiş tarihini de araştırmaya başladı. Peki, 2024-2025 yaz transfer sezonu ne zaman sona eriyor? İşte, detaylar...
Futbolda yeni sezon yaz transfer dönemi 24 Haziran'da başladı. Avrupa'da transfer sezonunun sonlanmasıyla Süper Lig transfer döneminin bitiş tarihi de merak edilenler arasında yer aldı. Peki, "2024-2025 transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte Türkiye'de transfer sezonunun sona ereceği tarih...
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül Cuma günü sona erecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.