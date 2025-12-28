Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Süper Lig’de ilk yarının en genç takımı Göztepe! - Göztepe Haberleri

        Süper Lig’de ilk yarının en genç takımı Göztepe!

        Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısının en genç takımı 25,2 yaş ortalamasıyla Göztepe oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 13:46 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de ilk yarının en genç takımı Göztepe!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de 17 haftanın tamamlanmasının ardından sezonun ilk yarısı tamamlandı. Ligin ilk yarısında oynanan maçlarda takımların yaş ortalaması da belli oldu. En genç takım 25,2'lik yaş ortalamasıyla Göztepe oldu.

        Transfer politikasında köklü bir değişime giden Göztepe, geleceğe yatırım yaparak genç ve potansiyelli oyunculara yöneldi. Son iki sezonda yerli ve yabancı birçok genç futbolcuyu vitrine çıkaran sarı-kırmızılılar böylelikle bu sezon da yaş ortalamasıyla öne çıktı.

        Ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar transfer politikasında yalnızca genç ya da tecrübeli oyunculara yönelmek yerine, teknik heyetin raporları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere en doğru takviyeleri yapmayı tercih ediyor.

        Yaz transfer döneminde savunma hattı 32 yaşındaki Godoi ile güçlendirilirken, hücum hattına 19 yaşındaki forvet Sabra dahil edildi. Farklı bir bölge olan kanat bek pozisyonu 2002 doğumlu Arda Okan Kurtulan ile takviye edilirken, hücuma yönelik orta saha için de 30 yaşındaki Efkan Bekiroğlu kadroya katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?

        EF İngilizce Yeterlilik Endeksi'nin 2025 sonuçları, Türkiye'nin İngilizce yeterliliğinde 123 ülke arasında 71'inci sırada yer aldığını ortaya koydu. İngilizce yeterlilik puanı bir önceki yıla 497'den 488'e gerileyen Türkiye, Avr

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları