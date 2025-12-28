Süper Lig’de ilk yarının en genç takımı Göztepe!

Trendyol Süper Lig'de 17 haftanın tamamlanmasının ardından sezonun ilk yarısı tamamlandı. Ligin ilk yarısında oynanan maçlarda takımların yaş ortalaması da belli oldu. En genç takım 25,2'lik yaş ortalamasıyla Göztepe oldu.

Transfer politikasında köklü bir değişime giden Göztepe, geleceğe yatırım yaparak genç ve potansiyelli oyunculara yöneldi. Son iki sezonda yerli ve yabancı birçok genç futbolcuyu vitrine çıkaran sarı-kırmızılılar böylelikle bu sezon da yaş ortalamasıyla öne çıktı.

Ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar transfer politikasında yalnızca genç ya da tecrübeli oyunculara yönelmek yerine, teknik heyetin raporları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere en doğru takviyeleri yapmayı tercih ediyor.