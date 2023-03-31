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Süper Lige yükselme mücadelesinde Samsunspor, son 9 haftaya lider girdi

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçlarının ardından liderliğini sürdüren Yılport Samsunspor, son 9 haftaya en yakın rakibi Eyüpspor'un 7 puan önünde 60 puanla girdi. İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig vizesi alacağı, takip eden 5 takımın play-off mücadelesine çıkacağı Spor Toto 1. Lig'de, son 2 sıradaki ekip ise küme düşecek

Süper Lige yükselme mücadelesinde Samsunspor, son 9 haftaya lider girdi
AA

SÜPER LİG HESAPLARI

Ligde 19 maçtır yenilmeyen lider Yılport Samsunspor'u 7 puan gerisinde (53) Eyüpspor takip ediyor.

Sıralamada 52'şer puanlı Çaykur Rizespor ile Sakaryaspor da 3 ve 4. sırada Süper Lig bileti takibini sürdürüyor.

Kalan 9 haftanın 1'ini bay geçecek Yılport Samsunspor, ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşması gereken müsabakalarda ise hükmen galip ilan edilecek.

DÜŞME HATTI

Sezon sonunda 2 takımın veda edeceği ligde 28 puan ve averajla 12. sırada yer alan Altay'dan itibaren 6 ekip düşme hattına yakın mücadelesini sürdürüyor.

Son 9 hafta öncesinde Altay ile Tuzlaspor'un 28, Erzurumspor FK'nin 25, Altınordu'nun 23, Gençlerbirliği'nin 21 ve Altaş Denizlispor'un 17 puanı bulunuyor.

Bu ekiplerden 5'inin depremler nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la olan müsabakalarından dolayı Altınordu ile Altaş Denizlispor 2, Erzurumspor FK, Gençlerbirliği ve Tuzlaspor ise birer müsabakada hükmen galip ilan edilecek.

Bu ekiplerin hükmen galip ilan edileceği müsabakalar dışında Altay, Erzurumspor FK, Gençlerbirliği ve Tuzlaspor 8, Altınordu 7, Altaş Denizlispor da 6 maça çıkacak.çları kazanıp şampiyonluk yolunda ilerleme hedefimiz var.

Adaptasyon önemli bir şey. Oyuncular zorlanabiliyor. Dil, kültür, futbol farklı. Hızlı ve farklı bir futbol oynanıyor. Bu grup inanılmaz oyunculardan oluşuyor. Çok hızlı bir şekilde adapte oldular. Burada Okan Hoca da çok iyi iş çıkardı. Bunun altını çizmek lazım. Cumartesinden itibaren kendimizi göstermeye ve şampiyonluk yolunda mücadele etmeye devam edeceğiz.

"Taraftarımız bizim 12. oyuncumuz. Bizim yanımızda oldukları sürece şampiyonluğa bir adım daha yakın olacağız."

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