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Süper Loto ÇILDIRDI! 20 Kasım Sayısal Loto sonuçları: Büyük ikramiye 90 milyona ulaştı

Süper Loto sonuçları 20 Kasım akşamı Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftalardır olduğu gibi yine devretti. Devreden ikramiye tutarı 90 milyon liraya aştı. İşte heyecanla araştırılan 20 Kasım Süper Loto sonuçları...

Süper Loto ÇILDIRDI! 20 Kasım Sayısal Loto sonuçları: Büyük ikramiye 90 milyona ulaştı

Milli Piyango İdaresi 20 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta salı, perşembe ve pazar günler çekilen Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Geçtiğimiz akşam yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftalardır olduğu gibi devretti. İşte 20 Kasım 2021 Süper Loto çekilişi sonuçlarıyla ilgili merak edilenler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 20 KASIM 2021: 13, 43, 48, 53, 63, 67, JOKER 74, SÜPERSTAR 13

HABERTÜRK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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