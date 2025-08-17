Habertürk
Habertürk
        Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? 17 Ağustos 2025 Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın son çekilişi ile 17 Ağustos 2025 Pazar akşamı devam ediyor. Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak olan çekiliş, her zamanki gibi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak? sorusu vatandaşların gündeminde. İşte 17 Ağustos 2025 Pazar Süper Loto çekilişi hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 16:43 Güncelleme: 17.08.2025 - 16:43
        Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
        Süper Loto heyecanı 17 Ağustos 2025 Pazar akşamı yapılacak çekiliş ile bir kez daha milyonların gündeminde. Noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş, her zamanki gibi Milli Piyango TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. “Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, saat kaçta duyurulacak?” soruları şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte 17 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişine dair ayrıntılar…

        17 AĞUSTOS 2025 ÇEKİLİŞİNDE HEYECAN DORUKTA

        Her çekilişte olduğu gibi bu Pazar da milyonlarca vatandaş, “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aradı. Çekilişin ardından kazanan numaralar belli oldu ve büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı merakla beklenmeye başlandı.

        17 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Süper Loto çekilişleri, Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta üç kez düzenleniyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21:30’da yapılan çekilişler, hem canlı yayında izlenebiliyor hem de sonuç sorgulama ekranı üzerinden takip edilebiliyor. Bu haftanın son çekilişi olan 17 Ağustos Pazar Süper Loto sonuçları da 21:30 itibarıyla belli olacak.

        SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Çekilişin ardından kazanan numaralar anlık olarak millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Ayrıca sonuçlar Milli Piyango TV’de canlı yayında duyuruluyor. Oyuncular, oynadıkları kolonları bilet numarası ile sorgulayarak kazançlarını öğrenebiliyor.

        SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 rakam seçilerek oynanıyor. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluşturuyor.

        Tek kolon ücreti 10 TL.

        En az 2, en fazla 6 doğru tahmin ile farklı miktarlarda ikramiye kazanılabiliyor.

        Dileyenler “Sen Seç” kutucuğunu işaretleyerek sistemin rastgele 6 sayı seçmesini sağlayabiliyor.

        Ayrıca ortak bilet ve sistem oyunu seçenekleri ile kazanma şansı artırılabiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
