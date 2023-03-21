Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 21 Mart Salı 2023 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı
ABONE OL

21 Mart Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Kazandıran numaralar belli oluyor...

Haftada üç gün canlı yayında çekilen Süper Loto'nun ilk çekilişi bu gece gerçekleştirilecek. Noter huzurunda belirlenecek sayılar 21.30'da açıklanacak. İşte, 21 Mart Salı günü Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 21 Mart Salı 2023 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün çekilen Süper Loto'nun bu hafta yapılacak olan çekilişi birazdan açıklanacak. Noter huzurunda çekilen numaralar sonrası kazandıran sayılar belli olacak. İşte, 21 Mart 2023 Salı günü Süper Loto sonuçları...

21 MART 2023 SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI...

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği
YAŞAM Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği
Leylekler Iğdır'da bir okulun çatısına yuva yaptı
YAŞAM Leylek ailesi okulun çatısına yuva yaptı
Lanetliler Hamamı'ndaki suların sıcaklığı 95 dereceyi aşıyor
YAŞAM Sıcaklığı 95 dereceyi aşıyor! Tabiat harikası: ...
İşte New York şehrinin yeni logosu
YAŞAM İşte New York şehrinin yeni logosu
Ormanda bulunan kanadı kırık baykuş 'Maya'nın tedavisi sürüyor
YAŞAM Kanadı kırık bulundu... 'Maya'ya özenle bakılıyor
Caretta caretta 'Tuba' 8 milyon izlendi
YAŞAM Caretta caretta 'Tuba' 8 milyon izlendi
Depremzedeler karaya vuran balıkların yaşaması için seferber oldu
YAŞAM Kendi dertlerini unutup balıklara koştular... ...
Arka ayakları felçli olan kuzuya çocuk gibi bakıyorlar
YAŞAM Arka ayakları felçli olan kuzuya çocuk gibi ...
Ordu'da bulunan yaban tavşanı doğaya salındı
YAŞAM Ordu'da bulundu, doğaya salındı
Ceyda İsminin Anlamı Nedir? Ceyda İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Ceyda isminin anlamı nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.