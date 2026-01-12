Dünya genelinde bu sayıdan 100’den az kopya olduğu tahmin ediliyor. Uzman şirketler tarafından yapılan değerlendirmede bu kopya, 10 üzerinden 9 puan alarak bugüne kadarki en korunmuş örneklerden biri olarak tescillendi. 1938’de satışa sunulduğunda değeri sadece 10 sentti.
Süperman’in ilk çizgi romanı rekor fiyatla satıldı
Dünya genelinde 100'den az kopya olduğu tahmin edilen Süperman'in 'Action Comics No. 1' çizgi romanı, 15 milyon dolara satıldı
'Süperman' karakterini dünyaya tanıtan 1938 tarihli 'Action Comics No. 1' çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği açıklanmayan bir koleksiyoncuya tam 15 milyon dolara satıldı. Bu rakam, Kasım 2025’te 9.12 milyon dolara satılan 'Superman No. 1' sayısına ait olan rekoru geride bıraktı.
NICOLAS CAGE'İN ÇALINAN KOPYASIYDI
Bu satışın arkasında dikkat çekici bir hikâye de bulunuyor. Bir dönem ünlü aktör Nicolas Cage'e ait olan bu kopya, ünlü oyuncunun evinden çalınmış, 10 yıl sonra bulunarak kendisine iade edilmişti.