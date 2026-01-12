Süperman’in ilk çizgi romanı rekor fiyatla satıldı

'Süperman' karakterini dünyaya tanıtan 1938 tarihli 'Action Comics No. 1' çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği açıklanmayan bir koleksiyoncuya tam 15 milyon dolara satıldı. Bu rakam, Kasım 2025’te 9.12 milyon dolara satılan 'Superman No. 1' sayısına ait olan rekoru geride bıraktı.

NICOLAS CAGE'İN ÇALINAN KOPYASIYDI

Bu satışın arkasında dikkat çekici bir hikâye de bulunuyor. Bir dönem ünlü aktör Nicolas Cage'e ait olan bu kopya, ünlü oyuncunun evinden çalınmış, 10 yıl sonra bulunarak kendisine iade edilmişti.