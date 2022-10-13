Sur Kültür Yolu Festivali büyük ilgi gördü 0:00 / 0:00

Diyarbakır...

Yontma Taş ve Mezolitik devirlerinden itibaren yerleşim bölgesi olan, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kozmopolit bir yapıya sahip olan ülkemizin kadim şehirlerinden biri.

Yaklaşık 9 bin yıllık tarihiyle, birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi eserleriyle, kozmopolit yapısıyla müzikten gastroya kadar zengin kültüre sahip olan Diyarbakır'daki Diyarbakır Kalesi ile Hevsel Bahçeleri, UNESCO tarafından 2015'te 'Dünya Mirası' olarak tescil edildi. Diyarbakır, 2018'de ise Uluslararası Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından şehirlerin turistik mekânları, konaklama yerleri, şehir halkının misafirperverliği gibi özelliklerin değerlendirildiği 'Altın Elma Ödülü'nü kazandı.

Sur Kültür Yolu Festivali...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, kanımca kültür - sanat adına devrim niteliğindeki Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen festival, 8 Ekim’de başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak gittiğim Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali'ne Diyarbakırlıların olduğu kadar çevre illerden gelenlerin gösterdiği ilgiyi yerinde görme olanağına sahip oldum.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali, Diyarbakırlıların olduğu kadar çevre illerden de büyük ilgi gördü. Gerek vatandaşların gerekse sanatçıların gösterdiği ilgiden, düzenlenen etkinliklerin çokluğundan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ni düzelme adına ne ölçüde isabetli karar verdiği Diyarbakır'da da gözler önüne serildi.

15.168 km²'lik yüzölçümüne 2.320.021 kişilik nüfusa sahip Diyarbakır’ın kültürel mirasını taçlandırmak için Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali, 16 Ekim’e kadar 2 binden fazla sanatçının katılımıyla 600’den fazla etkinliğe ev sahipliği yaptı / yapacak.

Şehrin tarihi ve önemli mekânlarına yayılan festivale ilk iki gününde on binlerce kişi katıldı. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Diyarbakır’da bu sene ilk kez düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali’nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Mehmet Nuri Ersoy, festivalin ilk gününde birçok serginin açılışını yaparken, çok sayıda etkinliğe de katıldı. Sur Kültür Yolu Festivali’nin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Dermircan, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Dr. Mehdi Eker’in yanı sıra çok sayıda davetli de katılım gösterdi.

Diyarbakırlılar'a 8 Ekim'den itibaren eğlenceli ve didaktik etkinlikler sunan Sur Kültür Yolu Festivali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek kapanış töreniyle 16 Ekim'de sona erecek.

Sur Kültür Yolu Festivali'nde düzenlenen / düzenlenecek etkinlikler şöyle; ilk günün akşamında Dağ Kapı Meydanı’nda düzenlenen Yavuz Bingöl & Bedri Ayseli konserine 15 bin kişi katılırken, Diyarbakırlıların yoğun ilgi gösterdiği bir diğer etkinlik olan Nihat Hatipoğlu ile söyleşi ve ilahi dinletisini Hz. Süleyman Cami Meydanı’na gelen yaklaşık 10 bin kişi büyük bir ilgiyle izledi.

Kurşunlu Camii Meydanı Sahnesi’nde Diyar-ı Nebi etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Kürtçe / Türkçe Mevlid’i 4 binin üzerinde kişi izlerken gün boyunca yine Kurşunlu Camii Meydanı’nda gerçekleşen çocuklara yönelik etkinlikleri ise yaklaşık 9 bin kişi takip etti. Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde Yılmaz Erdoğan'ın 'Münaşaka'sına yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Festivalin ikinci gününde Kurşunlu Cami Meydanı Sahnesi’nde gerçekleşen etkinliklere 5 bin kişi, yine aynı alanda başka bir noktada düzenlenen çocuk etkinlik alanında gerçekleşen aktivitelere ise yaklaşık 15 bin bin kişi katılırken, Yenikapı Caddesi üzerinde düzenlenen sokak sahneleri, sergiler ve gastronomi etkinliklerine ise 10 binden fazla kişi ilgi gösterdi. Ressam Devrim Erbil’in sergisine de ev sahipliği yapan Keçi Burcu’nda gün boyu gerçekleşen Gökyüzü Gözlem Etkinliği ve açık hava sinema gösterimlerine de yine yaklaşık 14 bin katıldı. Diğer noktalarda gerçekleşen etkinlikler de yine binlerce sanatseverin ilgisiyle karşılaştı. Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gün boyu gerçekleşen, tiyatro - Dasinema gösterileri ile söyleşi ve panellere 4 bin 500 kişi katıldı.

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Festival kapsamında Dağ Kapı Meydanı’nda sahne alan Yavuz Bingöl ve Oğuzhan Koç’un konserlerine ilgi bir hayli yüksekti. Koç'un konserine 50 bin kişi katılım sağlarken şef Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 13 yıl aradan sonra Diyarbakır’da konser verdi. Orkestra, konserin belirli bölümlerinde keman sanatçısı Cihat Aşkın'a eşlik etti. Zeynep Bastık ise Dağ Kapı Meydanı’ndaki konserinde şarkılarını yaklaşık 70 bin kişiye seslendirdi.

Diyarbakır’ın kültürel, mimari ve tarihi mirasına dikkat çeken Heritage Talks etkinlikleri kültür rotası Diyarbakır’ın tarihini gözler önüne seriyor. 'Diyarbakır Miras Sohbetleri' programının ilk gününde 'Kazı Başkanları Paneli' düzenlendi. Farklı diller, dinler ve kültürleri barındıran Diyarbakır’ın bölge kültürü ve kültürel mirasına yönelik konuşmalarla zenginleştirilen programda İsmail Acar ile Orhan Miroğlu da konuşmacı olarak yer aldı.

Sur Kültür Yolu Festivali'nde İsmail Acar'ın sergisi de yer alıyor

Tüm sanatseverlerin ücretsiz olarak ziyaret edebileceği sergiler 8 - 16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır’ın farklı lokasyonlarında yer alacak. Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Refik Anadol ve İsmail Acar’dan Devrim Erbil’e pek çok sanatçının sergisi ücretsiz olarak görülebilecek. Siyah Beyaz Diyarbakır Fotoğraf Sergisi’nden Çağdaş Sanatlar Sergisi'ne, İtalyan Ressamlar sergisinden Cezeri’den Leonardo Da Vinci sergisine kadar toplamda 17 farklı sergi Sur Kültür Yolu’nda yer alıyor.

Sur Kültür Yolu Festivali’nde Dağ Kapı Meydanı'ndan Keldani Kilisesi’ne, Keçi Burcu’ndan İç Kale Açık Hava Sahnesi’ne, Kurşunlu Camii’nden Paşa Hamamı’na kadar Diyarbakır’ın her noktası kültür sanat rotası olarak şehirle kucaklaşmaya devam ediyor.

Diyarbakır ve fotoğraf tutkusunu bir arada yaşamak isteyenleri 8 Ekim’de buluşturan 'Fotomaraton' etkinliği binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Festivalde Devlet Tiyatroları; toplamda 6 oyun, 13 temsil sahneleyecek. Ayrıca 2 özel tiyatronun oyunları da seyircilerle buluştu.

Balon uçuşlarından Night Glow gösterisine, gökyüzü gözlem etkinliklerinden gastronomi etkinliklerine, çocuk atölyeleri ve özel sahne gösterimlerinden edebiyat buluşmalarına kadar pek çok etkinlik Diyarbakır’da gerçekleşiyor.

'Gastro Diyarbakır Buluşmaları' kapsamında Hasan Paşa Hanı’nda Tarihi Diyarbakır lezzetleriyle kahvaltı yapılırken, ardından gerçekleşen müzik dinletisi de büyük ilgi gördü. Yenikapı Caddesi’nde düzenlenen 'Mezopotamya Lezzetleri Diyarbakır Mutfağı' etkinliği ünlü şeflerle bilinmeyen tarifleri gün yüzüne çıkardı.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Diyarbakır Kısa Film Festivali’nin açılış töreni de Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında olacak ve ödül töreni Eski Cezaevi’nde gerçekleşecek. 'Suzan Suzi' filminin galası 13 Ekim’de yine Sur Kültür Yolu Festivali’nde gerçekleştirilecek. Dağ Kapı Meydanı Açık Hava Sahnesi'nde 16 Ekim’e kadar her akşam bir konser düzenlenecek. Yenikapı Caddesi ve Cemil Paşa Konağı gastronomi buluşmalarının adresi olacak.

Zara’dan Murat Dalkılıç’a, Ziynet Sali’den Zeynep Bastık’a, Ferat Üngür ve Yüksek Sadakat grubuna kadar pek çok sevilen isim Dağ Kapı Meydanı Açık Hava Sahnesi’nde ücretsiz konserlerle halkla buluştu / buluşacak.

Kültür Yolu Festivali’nde çocuklar için gökyüzü atölyelerinden çocuk sahne gösterimlerine, interaktif dijital gösterilerden Ahmed Arif Edebiyat Müzesi’ndeki yaratıcı okuma ve yazı atölyelerine kadar pek çok etkinlik ve söyleşi gerçekleştirilecek.

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek Edebiyat Buluşmaları’nın birbirinden farklı etkinliklerinde; Başak Sayan, Elif Gül Aydın, Gökçe Akgül, İbrahim Evirgen, Ömer Erdem, Sadık Yalsızuçanlar, Şiirsel Taş, Tarık Tufan ve Tülin Kozikoğlu gibi alanında başarılı isimler yer alacak.

Kültürel miras alanında çeşitli arkeolog ve restoratörlerin yanında, somut olmayan kültürel miras alanından da müzik, tiyatro, resim, edebiyat ve birçok sanat dalından isimlere ev sahipliği yapacak olan Heritage Talks 'Diyarbakır Miras Sohbetleri', 16 Ekim’e kadar sürecek.

Kürt sözlü edebiyatının beş bin yıllık geleneği Dengbêjlik, bu geleneğin taşıyıcıları Dengbêjler ve söyledikleri kilamların konu edildiği etkinliklerle hem yerli hem de yabancı misafirleriyle buluşacak. Velime / Eyvan Gecelerinde Bedri Ayseli, Recep Kaymak, Kadir İpek, İbrahim Evirgen, M. Ali Abakay gibi birçok sanatçı katılım sağlayacak.

Kültür Yolu Festivali, 3 Tenor, Ayşegül Zaim konseri, Kuşların Talebesi – Feqiyè Teyran Müzikali ile devam edecek. Demet Akbağ’ın 'Aydınlıkevler’i ve 'Şerbet Hanım’ın 'Deli Aşkları tiyatro gösterimine kadar pek çok etkinlik, sanatın ve kültürün buluşma noktası Sezai Karakoç Kongre Merkezi’nde olacak.