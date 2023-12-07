Sur Tatil Evleri GYO halka arz talep topluyor! SURGY kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar var?

Sur Tatil Evleri GYO halka arz talep topluyor! SURGY kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar var?

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SPK tarafından başvurusu onaylanan Sur Tatil Evleri Gayrimenkul halka arz satışı 7 Aralık tarihi itibarıyla başladı. Halka açıklık oranı yüzde 13,43 olarak açıklanan Sur Tatil Evleri GYO 45 milyon adet lot dağıtımı yapacak. Peki, Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman bitecek, kaç lot verir? Sur Tatil Evleri hangi bankalar var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair detaylar...