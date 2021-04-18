Sura İskenderli'den ters köşe 0:00 / 0:00

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Sura İskenderli'nin yeni şarkısı 'Kandırma'nın sözü ve müziği Lil Orxan'a ait. Şarkının dikkat çeken altyapısı ise Samir Cabarrov imzası taşıyor. Güçlü yorumunun yanı sıra aşkın kırılgan ve utangaç halini bu kez çok naif bir dille anlatan İskenderli'nin yeni şarkısı dijital platformlarda hızlı yükselişine erkenden başladı.



Azerbaycan'da kamera karşısına geçen genç sanatçıya çekimler boyunca kalabalık bir ekip eşlik etti. Aşka ve hayata bu kez bambaşka bir pencereden bakan Sura İskenderli'nin klipteki özgün ve iddialı tarzı da dikkat çeken detaylar arasındaydı.



İskenderli'nin yeni projesi 'Kandırma', tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.