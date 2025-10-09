Habertürk
        Sürdürülebilirlik Akademisi'nden TREDAŞ'a "İş Birliği" Ödülü - İş-Yaşam Haberleri

        Sürdürülebilirlik Akademisi’nden TREDAŞ’a “İş Birliği” Ödülü

        TREDAŞ'ın, DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ile hayata geçirdiği "Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz" projesi, Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde "İş Birliği" kategorisinde ödülün sahibi oldu

        Giriş: 09.10.2025 - 15:32 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:32
        Sürdürülebilirlik Akademisi'nden TREDAŞ'a "İş Birliği" Ödülü
        Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz” projesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 12.’si düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde “İş Birliği” kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül töreninde, iş dünyasının yenilikçi, vizyoner ve sürdürülebilir projeleri 17 ana kategoride ödüllendirildi. Çevre ve yaban hayatını koruma alanında çalışmalar yapan TREDAŞ, aldığı bu prestijli ödülle şirketin doğa ile uyumlu enerji yönetimi ve biyoçeşitliliğin korunması konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor.

        TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, projenin TREDAŞ’ın sürdürülebilir gelecek vizyonunun önemli bir yansıması olduğunu belirterek, “Yaşadığımız coğrafyanın doğal zenginliklerini korumayı görev edinmiş, tüm paydaşlarına karşı sorumluluk duyan bir kurum olarak doğayla uyumlu projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu ödül de doğaya olan bağlılığımızın ve sorumluluğumuzun bir yansıması. Biliyoruz ki doğa varsa biz varız. Bu anlayışla DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ile hayata geçirdiğimiz bu proje, kuşların yaşam alanlarını korumaya ve doğanın dengesini sürdürülebilir şekilde desteklemeye yönelik güçlü bir adım. Amacımız; doğa koruma bilincini Trakya’nın tarlalarından okullarına, şehirlerinden köylerine kadar tüm bölgeye yaymak ve bu bilinci hep birlikte yaşatmak” değerlendirmesinde bulundu.

        TREDAŞ ile DKMP 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, Trakya’daki leylekler ve nesli tehlike altındaki Şah Kartal başta olmak üzere göçmen kuş türlerinin korunmasını hedefliyor.

        Beş yıl süreyle devam edecek proje kapsamında; kuşların halkalanması, enerji hatlarında kuş dostu izolasyon uygulamaları yapılması, leylek yuva platformlarının kurulması ve toplumda doğa koruma farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Bu süre boyunca 500 leylek ve 100 Şah Kartalın halkalanması, ayrıca bazı bireylerin uydu vericileriyle izlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda, 2025 yılında 47 leylek ve 11 Şah kartalın halkalanması gerçekleştirildi. Böylece göç rotaları, yaşam alanları ve karşılaşılan tehditler bilimsel olarak kayıt altına alınarak etkili koruma stratejileri geliştirilebilecek.

