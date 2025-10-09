Sürdürülebilirlik Akademisi’nden TREDAŞ’a “İş Birliği” Ödülü

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz” projesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 12.’si düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde “İş Birliği” kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül töreninde, iş dünyasının yenilikçi, vizyoner ve sürdürülebilir projeleri 17 ana kategoride ödüllendirildi. Çevre ve yaban hayatını koruma alanında çalışmalar yapan TREDAŞ, aldığı bu prestijli ödülle şirketin doğa ile uyumlu enerji yönetimi ve biyoçeşitliliğin korunması konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor.

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, projenin TREDAŞ’ın sürdürülebilir gelecek vizyonunun önemli bir yansıması olduğunu belirterek, “Yaşadığımız coğrafyanın doğal zenginliklerini korumayı görev edinmiş, tüm paydaşlarına karşı sorumluluk duyan bir kurum olarak doğayla uyumlu projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu ödül de doğaya olan bağlılığımızın ve sorumluluğumuzun bir yansıması. Biliyoruz ki doğa varsa biz varız. Bu anlayışla DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ile hayata geçirdiğimiz bu proje, kuşların yaşam alanlarını korumaya ve doğanın dengesini sürdürülebilir şekilde desteklemeye yönelik güçlü bir adım. Amacımız; doğa koruma bilincini Trakya’nın tarlalarından okullarına, şehirlerinden köylerine kadar tüm bölgeye yaymak ve bu bilinci hep birlikte yaşatmak” değerlendirmesinde bulundu.