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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 5. kez zirvede - Teknoloji Haberleri

        Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 5. kez zirvede

        Arçelik, 2023 S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 100 üzerinden 86 puan alarak beşinci kez üst üste Dayanıklı Tüketim Sektörü'nde en yüksek skoru elde eden şirket olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:37
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        Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 5. kez zirvede
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        Arçelik, “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu ile sektöründe sürdürülebilirlik alanında adımlar atmayı sürdürüyor. S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) 100 üzerinden 86 puan alarak beşinci kez üst üste Dayanıklı Tüketim Sektörü’ndeki en yüksek skoru elde eden şirket, dünyanın saygın endekslerinde başarılı performansını sürdürüyor. Arçelik, 27 Ekim 2023 sonuçlarına göre DJSI’ın Dayanıklı Ev Eşyaları Sektörü'nde değerlendirilen 46 şirket arasında en yüksek puanı alan şirket oldu.

        "SÜREÇLERİMİZİ ADIM ADIM DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

        Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Küresel enflasyon, süregelen tedarik zinciri problemleri ve jeopolitik gerginlikler iş dünyası üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. İklim krizi de dünya çapında artan aşırı hava olaylarıyla şiddetini her geçen gün daha çok hissettiriyor. 2023 yılının ise dünya tarihinin en sıcak yıllarından biri olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor. Bu doğrultuda, iş dünyasının sürdürülebilirliği öncelik listesinde en üst sırada tutmaya devam etmesi oldukça kritik. Organizasyon olarak, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor, süreçlerimizi adım adım dönüştürmeye devam ediyoruz. Üretimde ve Ar-Ge süreçlerimizde verimli, karbon ayak izi düşük çözümlere odaklanıyoruz. Fabrikalarımızdaki temiz enerji çözümleri için yatırım yapmaya devam ediyor, enerji verimliliğinde öncü ürünler geliştiriyoruz. Dünyanın önde gelen endeks yapıcılarından Dow Jones’un Sürdürülebilirlik Endeksi’nde sektörümüzde bir kez daha en yüksek puanı elde etmemiz bu alandaki çalışmalarımızla doğru yolda olduğumuzu gösterirken bizi de hedeflerimize ulaşmak için motive ediyor” dedi.

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        "ROMANYA'DAKİ FABRİKA 'SUSTAINABILITY LIGHTHOUSE' SEÇİLDİ"

        Arçelik’in geliştirdiği ürün, teknoloji ve projelerle karbon ayak izini her geçen yıl azalttığını vurgulayan Bulgurlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Romanya Ulmi’deki fabrikamız Dünya Ekonomik Forumu tarafından Sustainability Lighthouse seçildi. Bu tesis %100 yeşil enerji kullanımı ve benimsediği kaynak verimliliği uygulamaları ile sürdürülebilirlik vizyonumuzu en iyi yansıtan örneklerden biri oldu. Bir yandan inovasyon yetkinliklerimizle öne çıkan teknolojiler geliştirmeye de devam ediyoruz. Örneğin, Beko EnergySpin teknolojisi ile en sık kullanılan çamaşır yıkama programlarını yeniden tasarlayarak programların enerji tüketimlerini bu özelliğin bulunmadığı çamaşır makinalarına kıyasla %35’e varan oranda azalttık. Yapay zeka teknolojisini kullanan Grundig AI Sense çamaşır makinelerimiz bu özelliğe sahip olmayan ürünlere kıyasla yaşam döngüsü boyunca %32 daha düşük karbon ayak izine sahip. Sürdürülebilirlik, gelecekte de büyümemizin temel dinamiği olmaya devam edecek.”

        Arçelik 2030'a kadar üretimde ürün başına enerji tüketimini 2025 baz yılına göre %45 azaltmayı ve kendi üretim tesislerinde öz tüketime yönelik 50 MW yenilenebilir enerji sistemi kurmayı; enerji verimliliği ve yenilebilir enerji projelerine minimum 50 milyon dolar yatırım yapmayı ve küresel çapta tüm üretim tesisleri için elektrik tedarikini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedeflerini koruduğunu da açıkladı.

        Şirket aynı zamanda sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2030'a kadar üretimde ürün başına su çekimini yüzde 45 azaltmayı, su geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranını yüzde 70'e çıkarmayı ve ürünlerdeki geri dönüştürülmüş plastik miktarını yüzde 40’a ulaştırmayı amaçlıyor.

        Arçelik sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla Real Leaders’ın çevreye ve topluma fayda sağlayan şirketleri sıraladığı 2023 Yılının En Yüksek Etkiyi Yaratan 300 Şirketi listesinde bu yıl Arçelik markası 16’ncı sıraya yükselirken Beko markası ise 17’nci sıraya oturdu.

        Corporate Knights’ın “2023 Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Şirket Endeksi” listesinde üst üste üçüncü kez yer alma başarısı gösterdi.

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