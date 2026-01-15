Süreç Komisyonu'nda “ortak rapor” mesaisi: Hangi başlıklar yer alacak?

Süreç Komisyonu'nda ortak rapor mesaisinde sona gelindi. Yasal düzenlemeler içinse gözler nisan ayında. Meclis Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5 Ağustos'tan bu yana 20 toplantı yaptı. Koordinatör isimlerse ortak rapor için 3 kez bir araya geldi. Dördüncü toplantı 20 ya da 21 Ocak'ta olacak.

SİLAHLARIN BIRAKILMASINA DAİR "TESCİL" BAŞLIĞI GÜNDEMDE

Ortak raporda 7 ila 9 başlığın bulunması planlanıyor. Silahların bırakıldığına ilişkin "tescil" başlığına yer verilmesi gündemde. Örgütün silahsızlandırılması ve demokratikleşme başlığı, komisyonun yapısı, Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı başlıkları da raporda yer bulacak.

RAPORUN OCAK AYI İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Bu ay içinde raporun tamamlanması bekleniyor. 4 akademisyense komisyona dair söylem analizi hazırlıyor. Analizin gelecek ay komisyona sunulduktan sonra veda toplantısı yapılması öngörülüyor.

TESLİM OLANLAR VE TOPLUMA KAZANDIRMA BAŞLIKLARI YER ALACAK

Bir sonraki aşamaysa yasal düzenleme hazırlığı olacak. Kanun teklifi yazımında koordinatör isimler aktif rol alacak. Komisyon üyesi partiler arasında uzlaşı sağlandıktan sonra hazırlanacak müstakil kanun teklifini Meclis'e AK Parti'nin sunması bekleniyor. Teklifin ana ekseninde teslim olan örgüt üyelerinin hukuki statüsü ve topluma kazandırılma olmak üzere iki başlık olacak. Düzenlemeyle teslim olan örgüt üyelerine en az 5 yıl adli kontrol uygulanması planlanıyor. Bu süre içinde yeniden suç işlenmesi halinde, daha önceki infazların da devreye girmesi öngörülüyor.