        Süreç Komisyonu'nda "ortak rapor" mesaisi: Hangi başlıklar yer alacak? | Son dakika haberleri

        Süreç Komisyonu'nda "ortak rapor" mesaisi: Hangi başlıklar yer alacak?

        Meclis Süreç Komisyonunun rapor çalışmasını bu ay tamamlaması bekleniyor. Raporda silahların bırakıldığına ilişkin "tescil" başlığına yer verilmesi de gündemde. Yasal düzenleme adımınınsa nisan ayında atılması hedefleniyor. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 15.01.2026 - 17:29 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:29
        Komisyonu'nda "ortak rapor" mesaisi: Hangi başlıklar yer alacak?
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Süreç Komisyonu'nda ortak rapor mesaisinde sona gelindi. Yasal düzenlemeler içinse gözler nisan ayında. Meclis Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5 Ağustos'tan bu yana 20 toplantı yaptı. Koordinatör isimlerse ortak rapor için 3 kez bir araya geldi. Dördüncü toplantı 20 ya da 21 Ocak'ta olacak.

        SİLAHLARIN BIRAKILMASINA DAİR "TESCİL" BAŞLIĞI GÜNDEMDE

        Ortak raporda 7 ila 9 başlığın bulunması planlanıyor. Silahların bırakıldığına ilişkin "tescil" başlığına yer verilmesi gündemde. Örgütün silahsızlandırılması ve demokratikleşme başlığı, komisyonun yapısı, Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı başlıkları da raporda yer bulacak.

        RAPORUN OCAK AYI İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

        Bu ay içinde raporun tamamlanması bekleniyor. 4 akademisyense komisyona dair söylem analizi hazırlıyor. Analizin gelecek ay komisyona sunulduktan sonra veda toplantısı yapılması öngörülüyor.

        TESLİM OLANLAR VE TOPLUMA KAZANDIRMA BAŞLIKLARI YER ALACAK

        Bir sonraki aşamaysa yasal düzenleme hazırlığı olacak. Kanun teklifi yazımında koordinatör isimler aktif rol alacak. Komisyon üyesi partiler arasında uzlaşı sağlandıktan sonra hazırlanacak müstakil kanun teklifini Meclis'e AK Parti'nin sunması bekleniyor. Teklifin ana ekseninde teslim olan örgüt üyelerinin hukuki statüsü ve topluma kazandırılma olmak üzere iki başlık olacak. Düzenlemeyle teslim olan örgüt üyelerine en az 5 yıl adli kontrol uygulanması planlanıyor. Bu süre içinde yeniden suç işlenmesi halinde, daha önceki infazların da devreye girmesi öngörülüyor.

        SURİYE SAHASINDAKİ EŞİĞİN ATLANMASI ÖNEM TAŞIYOR

        Ağır suça karışanlar, karışmayanlar ve örgüt yöneticileri için uygulamalar farklı olacak. Topluma kazandırma başlığı altındaysa meslek edindirme kursları, psikososyal destek programları ve rehabilitasyon adımları yer alacak. Hazırlanacak kanun teklifi için Suriye sahasındaki eşiğin atlanması kritik önem taşıyor. Süreç istenilen şekilde ilerlerse teklifin nisan ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.

