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"Sürekli hasta oluyorum" diyenler dikkat! Bu bitkiyi senede 7 kere tüketen hastalanmıyor!

Farklı bitki örtüsüne sahip olan ülkemizde, adını bilmediğimiz birçok şifalı ot bulunmaktadır. Doğru ellerde şifaya dönen bu otlardan biri ise tirşik otudur. İşte tirşik otu hakkında bilinmesi gerekenler...

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  • "Sürekli hasta oluyorum" diyenler dikkat! Bu bitkiyi senede 7 kere tüketen hastalanmıyor!

    Farklı bitki örtüsüne sahip olan ülkemizde, adını bilmediğimiz birçok şifalı ot bulunmaktadır. Tirşik otu doğadan mutfağımıza gelen şifalı otlardan biridir. Peki, tirşik otu nedir, faydaları nelerdir? İşte tirşik otu hakkında bilmeniz gerekenler...
  • "Sürekli hasta oluyorum" diyenler dikkat! Bu bitkiyi senede 7 kere tüketen hastalanmıyor!

    TİRŞİK OTU FAYDALARI NELERDİR?

    Tirşik otunun bilinen faydaları şunlardır;

    İştah açar,

    Romatizma ağrılarına iyi gelir,

    Bağırsakları parazitten temizler,

    İdrar yolu enfeksiyonlarında destektir,

    Kanama problemlerini çözer,

    Ateş düşürücü özelliği vardır,

    Mide asit seviyesini dengeler,

    Diyabet hastalarına olumlu etkileri vardır,

    Bağışıklık sistemini güçlendirir,

    Kas ve kemik sistemini geliştirir,

     

    Mide rahatlatır.

    **Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.**
  • "Sürekli hasta oluyorum" diyenler dikkat! Bu bitkiyi senede 7 kere tüketen hastalanmıyor!

    TİRŞİK OTU ZARARLARI VAR MI?

    Tirşik otu kesinlikle çiğ olarak tüketilmemelidir çünkü çiğ tirşik otu zararlı olabilir ve zehirleyebilir. Tüketecek olan kişiler mutlaka tirşik otunu haşlamalıdır. Tirşik otunun en sağlıklı tüketim şekli çorba haline getirmektir.
  • "Sürekli hasta oluyorum" diyenler dikkat! Bu bitkiyi senede 7 kere tüketen hastalanmıyor!

    TİRŞİK OTU NASIL KULLANILIR?

    Kesinlikle çiğ olarak tüketilmemesi gereken tirşik otu, çorba olarak yapılabilir. Eldiven ile temizlenen tirşik otuna, buğday, yoğurt, un, nohut gibi malzemeler katılarak çorba haline getirilebilir. Tirşik otunun çorba halini içenler, sık sık hastalanmaktan kurtulur.
  • "Sürekli hasta oluyorum" diyenler dikkat! Bu bitkiyi senede 7 kere tüketen hastalanmıyor!

    TİRŞİK OTU NEREDE YETİŞİR?

    Tirşik otunun asıl bölgesi Akdeniz olarak bilinir. Sıcak iklimlerde yetişen bu ota daha çok Osmaniye ve Adana'da rastlanır. Bu otun çiğ halinin zehirli olduğu unutulmamalı ve kullanılacaksa mutlaka haşlanmalıdır. 

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