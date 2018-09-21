Süreyya Operası 12’inci sanat yılında perdelerini yeniden açıyor. Süreyya Operası’nın yeni sezonu, 28 Eylül Cuma akşamı İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB)’nin açılış konseri ile başlayacak. Süreyya Operası Oda Müziği Konser dizisinin ilk konseri ise, ünlü Deutsche Grammophon sanatçılarından piyanist Simon Ghraichy olacak.

Simon Ghraichy

FRANSIZ PİYANİST SIMON GHRAICHY İLE SEZONA MERHABA

New York'taki Carneige Hall, Berlin Filarmoni Salonu, Paris'teki Champs Elysées Tiyatrosu gibi dünyanın önde gelen salonlarını kapsayan bir dünya turnesinde olan Fransız piyanist Simon Ghraichy Süreyya Sahnesi’nde olacak. 32 yaşındaki Meksika ve Lübnan kökenli Fransız piyanist Simon Ghraichy’nin piyano resitalinde Schumann, Debussy, Marquez, Albéniz gibi önemli isimlerin eserleri yer alacak.

‘DON KİŞOT’ VE ‘ALEKO’ SAHNEDE

Opera programında bu yıl iki yeni eser var. Massenet’in ‘Don Kişot’ operası ile Rahmaninov’un ‘Aleko’su. Geçen yıllarda sahnelenen 'The Rake’s Progress', 'Falstaff', 'Ninatta', 'Bayezit' operaları bu mevsimde de oynanmaya devam edecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Verdi’nin müziği ile hazırlanan ‘Üç Silahşörler’ balesini yeni bir prodüksiyonla sahneleyecek. ‘Don Kişot’, ‘Judith’ baleleri ile ‘Üç Bale’ 2018-2019’da da izleyicilere sunmaya devam edecek.

KONSERLER DE SÜREYYA SAHNESİNDE

İDOB programında bu yıl çok sayıda konser yer almakta. Verdi’nin ‘Requem’i ve Rossini’nin ‘Stabat Mater’i gibi ünlü dramatik, lirik büyük orkestra ve koro eserleri seslendirilecek. Adnan Saygun’un sevilen eseri ‘Yunus Emre Oratoryosu’ bale ve opera sanatçılarının işbirliğiyle sahnelenip icra edilecek. Her yıl olduğu gibi Haziran ayında İKSV’nin düzenlediği Uluslararası Müzik Festivali’nin bazı konserleri Süreyya Operası’nda icra edilecek.

FUAYE KONSERLERİNE GİRİŞ ÜCRETSİZ

Bu sezon yine fuaye konserleri programlandı. KBSO’nun düzenlediği fuaye konserlerinin yanı sıra İDOB da akşamüstleri fuaye dinletileri dizisi hazırladı. Bilindiği gibi bu konserlere giriş ücretsiz. Bu yılın dinleti programlarında bu yıl 100’üncü ölüm yıldönümü olan Fransız besteci C. Debussy’nin eserleri dikkat çekiyor.

ULUSAL BESTE YARIŞMASI

KBSO 2017 ve 2018 yıllarında oda orkestrası için beste yarışmaları düzenlemişti. Bu yarışmalarda ödül kazanan eserler CD olarak yayımlandı. Çoksesli Türk müziği oda orkestrası repertuvarı yeni eserler kazanmış oldu. KBSO 2019 yılında ise bu defa değişik bir müzik formatında; ‘Piyanolu Dörtlü (Quartet) Yarışması’ açtı. 50 yaşına kadar olan besteciler için açılan bu yarışma, 2019 Şubat ayında ödül kazanan eserlerin icra edileceği final konseriyle sonuçlanacak. Böylece piyano, keman, viyola, viyolonsel dörtlüsü için yerli eser repertuvarına yeni özgün bestelerin kazandırılması amaçlanıyor.

SERGİ: ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA ROMA OPERA TİYATROSU ARŞİVİNDE ROSSİNİ

Her yıl hazırlayıp Süreyya fuayelerinde sunulan ‘müzik sanatı’ temalı sergilerde bu yıl İtalya’dan gelen Rossini sergisi yer alacak. Bu ilginç ve özgün sergi, 16 Kasım-15 Aralık arasında Süreyya Operası’ndaki sergilenişinden sonra Avrupa’nın değişik şehirlerinde de beğeniye sunulacak.

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