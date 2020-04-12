Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor'da kim kaç kilo verdi? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da nihayet tüm yarışmacıların heyecanla beklediği hafta geldi. Birleşme haftasında birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlar oynayan yarışmacılara moral ve motivasyonlarını yükseltecek ödüller veriliyor. İşte Survivor birleşme partisine dair ayrıntılar ve son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR 2020 BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor birleşme partisi için hazırlıklar sürüyor. Yarışmacıların gönüllerince eğleneceği ve en şık olacakları birleşme partisi 12 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de TV8'de ekranlara gelecek.

SURVİVOR BİRLEŞMEYE KİMLER KALDI?

Ünlüler takımı: Mert Öcal, Aşkım Burçe Tunay, Aycan Yanaç, Berkan Karabulut, Elif Yıldırım Gören, Ersin Korkut, Ezgi Hocaoğlu, Sercan Yıldırım

Gönüllüler takımı: Barı Murat Yağcı, Cemal Can Canseven, Evrim Keklik, Gizem Birdan, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam birleşme haftası dolayısıyla birbirinden renkli oyunlar oynandı. İlk oyun Acun Ilıcalı'nın da yarıştığı anlat bakalım oyunuydu. Eğlenceli anların yaşandığı anlat bakalım oyununda kazanan Ünlüler takımı oldu.

Ardından Acun medya ve Survivor yarışmacıları arasında bir futbol maçı düzenlendi. Profesyonel futbolcu olan Aycan da, maça dahil oldu. Yarışmanın kazananı Acun Medya oldu.

Daha sonra eğlenceli anların yaşandığı oyun, kilo bilmece oldu. Yarışmacılar birbirlerinin kilolarını tahmin etmeye çalıştı. Yarışmacıların verdikleri kilolarla Survivor adasındaki büyük değişiklikleri de gözler önüne serilmiş oldu. Bu oyunun da kazananı Ünlüler takımı oldu.