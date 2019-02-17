Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrasındaysa eleme adaylarının belirlendiği ada konseyi yapıldı. Ada konseyinde iki takım için de gergin dolu anlar yaşandı. Survivor'da dün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele edilmiş ve . Survivor Türkiye Yunanistan'da haftanın ilk dokunulmazlığını 10-4'lük skorla Türk takımı kazanmıştı. Bu akşamki dokunulmazlık oyunu sonucu ve Survivor elem adayları haberimizde.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık yarışmasında kıyasıya rekabet vardı. Her iki takım da eksilmemek için çaba gösterdi. Ancak Türkiye takımı gerçek bir ekip çalışması ile oyunda büyük bir üstünlük kurdu. Dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı önemli bir başarıyla kazandı. Böylece bu hafta elenecek yarışmacının Yunanistan takımından çıkacağı kesinleşti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Yunanistan takımı kendi içinde oynadı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda erkeklerin içinden Nikos, kadınların içinden ise Ria bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı oldu. Ria ikinci kez dokunulmazlık kolyesini kazandı.

SURVİVOR 2019 ADA KONSEYİNDE NELER YAŞANDI?

Yusuf, Bora ile arasında bir geçimsizlik olduğunu ancak barışın sağlanması gerektiğini söyledi. Bora ise bu konuda sessizliğini korudu. Yunanistan takımına ise yeni kadın yarışmacı katıldı. Katerina Dalaka, Survivor 2019'da Yunanistan takımına katılan isim oldu. Hikmet, Katerina'yı atletizmden tanıdığını ve güçlü bir isim olduğunu söyledi. Türkiye takımında yüzde 69 ile Yusuf, yüzde 64'le de Seda en başarılı yarışmacılar oldu. Yunanistan takımında ise yüzde 59 ile Nikos ve yüzde 77 ile Elpida en başarılı yarışmacılar oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Yunanistan takımının kendi içerisinde yaptığı oylamada ilk eleme adayı 8 oy ile Ioulieta Kitrinou oldu. Nikos ve Ria'da biraz sonra eleme adaylarını açıklayacak.