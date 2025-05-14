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        Haberler Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Erdoğan sözünü yerine getirdi. Trump'a da çok teşekkür ederim | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Erdoğan sözünü yerine getirdi. Trump'a da çok teşekkür ederim

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara Şam'da halka seslenerek açıklamalarda bulundu. Şara "Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye halkının yanında durdu, ülkesi 14 yıl birçok şeyi üstlendi. Türkiye bizi çok seviyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 22:53 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:15
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        Şara: Erdoğan sözünü yerine getirdi
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        "Suriye'de teröre yer olmayacak" diyen Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

        Şara konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

        Suriye'de teröre yer yok. Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi. Trump'a da Erdoğan'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu karar Suriye'nin ayağa kalkmasında çok büyük rol oynuyor. Yaptırım kalktı, rönesans başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye halkının yanında durdu, ülkesi 14 yıl birçok şeyi üstlendi. Türkiye bizi çok seviyor. Suriye'de artık teröre yer yok. Bütün halk yeni devlete sarıldı.

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