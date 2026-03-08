Canlı
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Katar Emiri görüştü | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Katar Emiri Şeyh Temim bölgedeki gelişmeleri görüştü

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bölgedeki son gelişmeler ve sahadaki hızlı değişimleri ele aldı.

        Giriş: 08.03.2026 - 23:00
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Katar Emiri görüştü

        Katar Emirlik Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim ve Şara bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Şeyh Temim ve Şara, bölgedeki son gelişmeleri ve sahadaki hızlı değişimleri değerlendirdi.

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, İran’ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik devam eden saldırgan tutumunu kınadığı belirtilen açıklamada, bunun devletlerin egemenliğinin ihlali ve bölgenin güvenlik ile istikrarına yönelik bir tehdit oluşturduğunu ifade edildi.

        Liderlerin, bölgede gerilimin derhal durdurulmasının önemine dikkati çektiği açıklamada, durumun daha fazla tırmanmasının ve bölgenin kaosa sürüklenmesinin önlenmesi gerektiği vurgulandı.

        Açıklamada ayrıca, gerilimin düşürülmesi için uygun koşulların oluşturulması amacıyla bölgesel ve uluslararası çabaların artırılması gerektiği belirtildi.

        Şeyh Temim ve Şara, siyasi ve diplomatik yolların Birleşmiş Milletler (BM) ilkeleri ve BM Şartı çerçevesinde sürdürülmesinin bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Beylikdüzü'nde trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti

        Beylikdüzü'nde trafikte tartıştığı sürücüye silah çeken Y.E.G. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

