Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Suriye'de askeri üsse füze saldırısı | Dış Haberler

        Suriye'de askeri üsse füze saldırısı

        Suriye Ordusu, Haseke ilinde bulunan askeri üssünün füze saldırısına uğradığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 23:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye Ordusu Operasyonlar Odası'nın Devlet Televizyonu El İhbariye'de yer alan açıklamasında, Haseke kırsalındaki El-Yarubiyye beldesi yakınlarında bulunan askeri üsse füze saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.

        Saldırının Irak topraklarının 20 kilometre iç kesimlerinde bulunan Tal el-Hava köyü çevresinden fırlatılan 5 füze ile gerçekleştirildiği ifade edildi.

        Olayla ilgili olarak Irak tarafıyla iletişim ve koordinasyon sağlandığı, Irak ordusunun failleri yakalamak için operasyon başlattığı kaydedildi.

        Suriye Ordusunun, tam teyakkuz halinde olduğu, Suriye topraklarını savunmak ve her türlü saldırıya karşı koymak için sorumluluklarını yerine getireceği vurgulandı.

