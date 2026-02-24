Suriye'de karargaha saldırı: 1 asker öldü
Suriye'nin Deyrizor ilinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi
24.02.2026
Suriye'de Deyrizor'un doğusundaki Meyadin ilçesinde Suriye ordusuna ait bir karargaha saldırı düzenlendi.
AA'nın Suriye resmi ajansı SANA'ya dayandırdığı habere göre, kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.
Terör örgütü DEAŞ'ın 21 Şubat'ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısının ardından düzenlenen saldırılarda, 3'ü asker, 4'ü iç güvenlik gücü ve 1'i sivil olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmişti.
