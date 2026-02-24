Canlı
        Suriye'de karargaha saldırı: 1 asker öldü | Dış Haberler

        Suriye'de karargaha saldırı: 1 asker öldü

        Suriye'nin Deyrizor ilinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 03:40 Güncelleme:
        Suriye'de karargaha saldırı: 1 asker öldü
        Suriye'de Deyrizor'un doğusundaki Meyadin ilçesinde Suriye ordusuna ait bir karargaha saldırı düzenlendi.

        AA'nın Suriye resmi ajansı SANA'ya dayandırdığı habere göre, kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.

        Terör örgütü DEAŞ'ın 21 Şubat'ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısının ardından düzenlenen saldırılarda, 3'ü asker, 4'ü iç güvenlik gücü ve 1'i sivil olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmişti.

