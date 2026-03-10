Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye'de katliamlar yapan Kaplan Güçlerinin elebaşı yakalandı | Dış Haberler

        Suriye'de Esad rejimi döneminde katliamlar yapan Kaplan Güçlerinin elebaşlarından Ali Abibu yakalandı

        Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde Rusya'nın desteklediği ve iç savaşta onlarca katliama karışan Kaplan Güçlerinin (Taramiha) elebaşlarından Ali Abibu'nun yakalandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 02:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye'de katliamlar yapan Kaplan Güçlerinin elebaşı yakalandı

        Bakanlık kaynaklarının Suriye Devlet Televizyonu el İhbariyye'ye yaptığı açıklamaya göre, Ali Abibu, Lübnan’a kaçma girişimi sırasında Suriye güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaplan Güçleri, Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesi, İdlib’in güney kırsalı, Humus ve Hama illerinde yapılan onlarca katliamdan sorumlu tutuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!

        İstanbul Kadıköy'de akıl lmaz bir gasp olayı yaşandı. Sabaha karşı bir evin balkonuna merdiven dayayıp çıkan gaspçılar dehşet saçtı. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Brent petrolün varil fiyatı geriledi
        Brent petrolün varil fiyatı geriledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        "Benim için bir zevk"
        "Benim için bir zevk"
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı