Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye'deki terör saldırısına kınama | Dış Haberler

        Suriye'deki terör saldırısına kınama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadıklarını bildirdi. Duran, "İbadet mekânlarını ve masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırı, bölgenin istikrarını bozmayı ve Suriye'deki barış ortamını zedelemeyi amaçlayan açık bir provokasyondur." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise söz konusu terör saldırısını lanetledi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.12.2025 - 18:10 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye'deki terör saldırısına kınama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.

        Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik düzenlenen hain terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrendik.

        Bu insanlık dışı eylemi en güçlü biçimde kınıyoruz. İbadet mekânlarını ve masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırı, bölgenin istikrarını bozmayı ve Suriye’deki barış ortamını zedelemeyi amaçlayan açık bir provokasyondur.

        Türkiye, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, insan hayatını hedef alan bu anlayışa karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bölgemizin huzurunu ve ortak geleceğini hedef alan bu eylemler, asla amacına ulaşamayacak; tam tersine bölgemizin dayanışma iradesini ve adalet arayışını daha da güçlendirecektir.

        Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş Suriye halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye düzenlenen terör saldırısını lanetledi.

        Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Suriye'ye başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 24 Aralık 2025 (Fenerbahçe'nin Galibiyet Serisi Sona Erdi)

        Fenerbahçe'nin serisi sona erdi. Fenerbahçe Beko Barcelona karşısında galip. Anadolu Efes uzatmalarda Asvel'e mağlup.Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu. 

        #Suriye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu