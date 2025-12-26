Suriye'deki terör saldırısına kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik düzenlenen hain terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Bu insanlık dışı eylemi en güçlü biçimde kınıyoruz. İbadet mekânlarını ve masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırı, bölgenin istikrarını bozmayı ve Suriye’deki barış ortamını zedelemeyi amaçlayan açık bir provokasyondur.

Türkiye, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, insan hayatını hedef alan bu anlayışa karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bölgemizin huzurunu ve ortak geleceğini hedef alan bu eylemler, asla amacına ulaşamayacak; tam tersine bölgemizin dayanışma iradesini ve adalet arayışını daha da güçlendirecektir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş Suriye halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye düzenlenen terör saldırısını lanetledi.