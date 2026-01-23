Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye ordusu, Rakka çevresindeki YPG/SDG'lileri Aynularab'a sevk ediyor | Dış Haberler

        Suriye ordusu, Rakka çevresindeki YPG/SDG'lileri Aynularab'a sevk ediyor

        Suriye ordusu, Rakka vilayetindeki el-Aktan Hapishanesi ve çevresinde konuşlu Suriyeli ve yabancı terör örgütü YPG/SDG unsurlarını, Halep'in doğusundaki Aynularab'a (Kobani) sevk etmeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 05:08 Güncelleme: 23.01.2026 - 05:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye ordusu, Rakka çevresindeki YPG/SDG'lileri Aynularab'a sevk ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti’nin devlet televizyonu El-İhbariyye’ye yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin kısa süre önce el-Aktan Hapishanesi ve çevresinde bulunan YPG/SDG unsurlarını Aynularab'a taşımaya başladığı bildirildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, söz konusu adımın, uluslararası arabuluculuklar eşliğinde varılan ve güvenliğin sağlanması ile gerilimin düşürülmesini amaçlayan bir anlaşma kapsamında atıldığı belirtilerek, anlaşmanın devletin Rakka başta olmak üzere ülke genelinde egemenliğini yeniden tesis etmeyi hedeflediği aktarıldı.

        Bu kapsamda, Suriye vatandaşı ve yabancı unsurlardan oluşan YPG/SDG mensuplarının el-Aktan Hapishanesi ve tüm eklentilerinden çıkarılacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu unsurların yalnızca hafif bireysel silahlarla ve ilgili makamların denetiminde Aynularab yönüne sevk edileceği bilgisine yer verildi.

        Açıklamada ayrıca, el-Aktan Hapishanesi’nin tamamının, terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluların bulunduğu bölüm de dahil olmak üzere, Suriye Ordusu birlikleri ve ilgili güvenlik kurumları tarafından devralınacağı, tutukluların Suriye yasalarına uygun şekilde yönetileceği ifade edildi.

        Sevk ve çekilme sürecinin yaklaşık 800 YPG/SDG unsurunu kapsadığı vurgulanan açıklamada, bu adımın bölgede askeri gerilimin önlenmesi, idari ve güvenlik yetkilerinin barışçıl biçimde devri ve Rakka’nın güvenliğinin sağlanması amacıyla atıldığının altı çizildi.

        Açıklamada, Savunma Bakanlığının bu sürecin, devlet kurumlarının tüm bölgelerde yeniden faaliyete geçirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve toplumsal huzurun korunmasına yönelik devlet vizyonu çerçevesinde yürütüldüğünü teyit ettiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli: "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

        #suriye ordusu
        #Rakka
        #Suriye
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        "İran'a doğru seyreden büyük bir filomuz var"
        "İran'a doğru seyreden büyük bir filomuz var"
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü