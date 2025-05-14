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        Haberler Dünya Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı: ABD Başkanı Trump, Suriye lideri Şara ile görüşecek | Dış Haberler

        Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı: ABD Başkanı Trump, Suriye lideri Şara ile görüşecek

        ABD Başkanı Trump, Körfez turu kapsamında dün Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurdu. Bu kararında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens bin Selman ile yaptığı görüşmelerin etkili olduğunu söyleyen Trump, bugün Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüşecek

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.05.2025 - 07:44 Güncelleme: 14.05.2025 - 08:49
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        Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı: Trump, Şara ile görüşecek
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        ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ziyaretinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldıracağını açıkladı.

        Körfez turu devam eden ABD Başkanı Trump'ın ise bugün Suudi Arabistan'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya geleceği öğrenildi. Bir Beyaz Saray yetkilisi ise, Trump-Şara görüşmesini doğruladı.

        Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuşan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatarak, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

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        SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI: TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

        Trump'ın açıklaması Suriye'de coşkuyla karşılandı

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracaklarına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

        ARAP ÜLKELERİNDEN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

        Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Filistin, Yemen, Lübnan ve Libya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.

        Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Trump'ın Suriye'ye yönelik açıklamaları memnuniyetle karşılanarak, Suudi Arabistan'ın çabalarından övgüyle söz edildi.

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        Açıklamada, bu adımın Suriye'de istikrar, refah ve kalkınmaya destek olacağı vurgulandı.

        Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya tebrik telgrafı gönderdi.

        Trump'ın açıklaması Suriye'de coşkuyla karşılandı

        Kral Hamed, telgrafında, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını açıklaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şara'yı ve Suriye halkını tebrik etti.

        Beklenen hamlenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çabalarına bir yanıt niteliğinde olduğunu dile getiren Kral Hamed, Trump'ın kararını, Suriye'ye modern tarihinin bu kritik aşamasında destek sağlama yönünde atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

        Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma niyetini duyurmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

        Bunun, Suriye'nin yeniden inşası ve Suriye ile dünya arasında ekonomik işbirliğinin yeni ufuklar açması yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildiği açıklamada, yaptırımların kaldırılmasının Suriye halkının refah ve kalkınmasına olumlu yansıyacağı vurgulandı.

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        Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

        Açıklamada, bu karar, "Suriye'nin sağlığına ve istikrarına kavuşması ve bölgedeki lider rolüne geri dönmesi yolunda atılmış yeni bir adım" olarak değerlendirildi.

        Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Suriye'ye ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

        Kararın Lübnan ve bölge genelinde olumlu yansımaları olacağını kaydeden Selam, bu konudaki inisiyatifi ve çabaları için Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

        Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın açıklaması memnuniyetle karşılanarak, bu adım "önemli ve olumlu bir jest" olarak nitelendirildi.

        Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki çabaları takdirle karşılandı.

        Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın açıklamasının, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası çevreye yeniden entegrasyonu yönünde önemli bir değişimi yansıttığı belirtildi.

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