Eşi ve çocuğu sınır dışı edilecek

Tunus uyruklu Mohammad Ali R., 6 yıl önce eşi ile birlikte geldiği Türkiye’de kaçakçıların yardımı ile sınırı illegal yollardan geçip gittiği Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a katıldı.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, 6 yıl boyunca DEAŞ adına savaşan Mohammad Ali R., terör örgütünün Suriye’deki topraklarının tamamını kaybetmesi üzerine eşi ve Suriye’de bulundukları dönemde doğan iki çocuğu ile birlikte kaçak yollarda Türkiye’ye geri geldi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Hatay Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yaptıkları çalışmalar sonrası Türkiye’ye gelen Tunus uyruklu Mohammad Ali R. ile eşini gözaltına aldı. İfadesinde DEAŞ adına savaştığını kabul ettiği ileri sürülen Mohammad Ali R. tutuklanırken, eşi ve iki çocuğu sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.