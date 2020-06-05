HABERTURK.COM

Suriye’nin İdlib kentinde, babası Abdullah El Şaba’yı (42) henüz doğmadan kaybeden Muhammed Mudar El Şaba, rejimin bombalı saldırıları sırasında annesi Sadiye el Şaba´nın (39) karnındayken oksijensiz kaldı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, bu nedenle işitme engelli olarak dünyaya gelen Muhammed, annesi ve dayısı Muhammed Ciniyet ile birlikte Türkiye´ye sığınarak Hatay’ın Reyhanlı ilçesine yerleşti.

Anne Sadiye el Şaba, oğlunun sağlığına kavuşması için Reyhanlı’daki İyilik ve Yardım Derneği’nden yardım istedi. Dernek yöneticileri, Muhammed’in tedavisi için yardım kampanyası başlattı.

Toplanan paralarla minik Muhammed, Mersin’in Tarsus ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü. Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay tarafından muayenesi yapılan minik Muhammed´in ameliyat olmasına karar verildi. Başarılı bir ameliyat gerçekleştiren Prof. Alpay, minik Muhammed’in artık duyacağını ve konuşabileceğini ifade etti.