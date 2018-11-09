Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde yürüyen Suriye uyruklu Gina Abu Salih (19) ile arkadaşı Ahmet Gazi (16) henüz bilinmeyen nedenle kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralanan iki genç, çevredekiler tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalelere rağmen Gina Abu Salih, kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

AA'da yer alan habere göre Gine Abu Salih'in cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'nda öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polis ekipleri, Abu Salih'i öldüren zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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